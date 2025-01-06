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Вьетнам завоевал Кубок АСЕАН
Вьетнам открыл счет на 8-й минуте. На 8-й минуте Фам Туан Хай вышел из положения вне игры и переправил мяч черезтайского вратаря Пативата Хаммая.
Таиланд сравнял счет на 28-й минуте. Первый тайм закончился вничью 1:1.
Второй тайм прошел в напряженной борьбе, и на 65-й минуте Таиланд сравнял счет. Супачок Сарачат пробил издалека, попав в сетку ворот вратаря Вьетнама Динь Чиеу.
Вьетнам ответил на 82-й минуте, когда удар Туан Хая отразился от Пансы Хемвибуна из Таиланда и попал в сетку.
Надеждам Таиланда на отыгрыш был нанесен серьезный удар на 75-й минуте, когда Веератеп Помфан получил вторую желтую карточку, в результате чего в составе хозяев осталось 10 человек.
Время шло, и Таиландцы бросили все силы вперед, включая своего вратаря. В добавленное время вьетнамец Нгуен Хай Лонг реализовал преимущество в игре на выезде, забив потрясающий гол с центра поля и закрепив победу со счетом 3:2 в ответном матче и 5:3 по сумме двух встреч.
Финальный свисток подтвердил статус Вьетнама в качестве чемпиона, что стало их третьим завоеванием Кубка АСЕАН и первым с 2018 года.