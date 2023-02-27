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Вьетнам завоевал два золота на проходящем чемпионате Азии по джиу-джитсу 2023

Вьетнамские спортсмены завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые медали на проходящем в Таиланде чемпионате Азии по джиу-джитсу 2023 года. Вьетнамские спортсмены завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые медали на проходящем в Таиланде чемпионате Азии по джиу-джитсу 2023 года.

Фунг Тхи Хюэ завоевала первую золотую медаль для Вьетнама. Действующая чемпионка мира без проблем вышла в финал, где она победила Сайкамон Пхипхафон из принимающей страны и выиграла бойцовскую категорию до 45 кг среди женщин.

Вторую золотую медаль завоевал Ле Зуй Тхань в мужской весовой категории до 94 кг.

Тем временем Хоанг Тхи Нат Куэ финишировала второй в весовой категории до 70 кг среди женщин. Ле Тхи Мен Хьен завоевала бронзу в весовой категории до 48 кг среди женщин, а Данг Тхи Хуен также завоевала бронзу в весовой категории до 52 кг.

В общем зачете вьетнамские спортсмены завоевали бронзу в смешанном парном разряде. Они уступили дуэтам из Таиланда и Камбоджи.

Их товарищи по команде не смогли попасть в тройку лучших в мужском парном разряде. Спортсмены из Таиланда, китайского Тайбэя и Камбоджи завоевали золото, серебро и бронзу соответственно.

Чемпионат продлится до 28 февраля.

Вьетнам принял участие в соревнованиях в Бангкоке с 35 спортсменами, включая чемпионов Кубка мира по пляжному спорту.

В ближайшие дни Хюэ присоединится к другим женским дисциплинам, в то время как победитель SEA Games Дао Хонг Шон будет бороться за титул в весовой категории 56 кг у мужчин.

Организаторы объявили, что на турнир зарегистрировались более 500 спортсменов из 30 стран и территорий, что является рекордным числом участников.

На чемпионате 2022 года в Бахрейне Вьетнам занял 5-е место с 5 золотыми, 3 серебряными и 8 бронзовыми медалями.

ВИА/ИЖВ

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