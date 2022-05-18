Вьетнам завоевал более 100 золотых медалей на SEA Games 31 на 17 мая

Куать Тхи Лан принеслa домой 3 золота в легкой атлетике.

Национальная сборная по борьбе выиграла 6 золотых медалей в этот день, а Куать Тхи Лан, Нгуен Линь На и Нгуен Ван Лай принесли домой 3 золота в легкой атлетике.

И шахматы, и тхэквондо в тот день завоевали «двойное золото». Стрельба, гребля на каноэ и плавание получили по 1 золотой медали.

Стоит отметить, что Нгуен Хыу Ким Шон, Нгуен Хи Хоанг, Хоанг Куи Фыок и Чан Хунг Нгуен установили рекорд SEA Games в эстафете 4×200 м вольным стилем, показав время 7:16,31.

По состоянию на вечер 17 мая Вьетнам получил на региональном спортивном мероприятии в общей сложности 104 золотых, 63 серебряных и 62 бронзовых медалей.

SEA Games 31 на тему «За укрепление Юго-Восточной Азии» проходит в Ханое и 11 соседних провинциях и городах до 23 мая.

Он включает 40 видов спорта и 523 мероприятия, в которых принимают участие около 10.000 человек. Мероприятие, проходящее раз в два года, изначально было запланировано на конец 2021 года, но было отложено из-за пандемии COVID-19.



