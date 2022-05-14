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Вьетнам завоевали еще 5 золотых медалей на SEAGames 31

На данный момент вьетнамская спортивная делегация возглавляет медальный зачёт SEAGames 31.
    Зыонг Тхю Ви. Фото: Vietnam+  
13 мая вьетнамские спортсмены завоевали еще 5 золотых медалей на 31-х Играх Юго-Восточной Азии. Это Фам Куок Кхань (ушу), Зыонг Тхю Ви (ушу), Хо Тхи Ли, Нгуен Тхи Зянг, Лыонг Тхи Тхао и Фам Тхи Тхао (гребной спорт для женщин) и Динь Тхи Тхао  - Фам Тхи Хюэ  (гребной спорт Rowing для женщин).

Таким образом, на данный момент вьетнамская спортивная делегация возглавляет медальный зачёт SEAGames 31, завоевав 10 золотых медалей, 7 – серебряных, 10 – бронзовых.  На втором и третьем местах в рейтинге расположились команды из Малайзии, Индонезии.


VOV/VNA

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