Вьетнам завоевали еще 5 золотых медалей на SEAGames 31

Зыонг Тхю Ви. Фото: Vietnam+ 13 мая вьетнамские спортсмены завоевали еще 5 золотых медалей на 31-х Играх Юго-Восточной Азии. Это Фам Куок Кхань (ушу), Зыонг Тхю Ви (ушу), Хо Тхи Ли, Нгуен Тхи Зянг, Лыонг Тхи Тхао и Фам Тхи Тхао (гребной спорт для женщин) и Динь Тхи Тхао - Фам Тхи Хюэ (гребной спорт Rowing для женщин).

Таким образом, на данный момент вьетнамская спортивная делегация возглавляет медальный зачёт SEAGames 31, завоевав 10 золотых медалей, 7 – серебряных, 10 – бронзовых. На втором и третьем местах в рейтинге расположились команды из Малайзии, Индонезии.



