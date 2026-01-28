Вьетнам завершил формирование правовой основы для внутреннего рынка углеродных квот

У штаб-квартиры Ханойской фондовой биржи (HNX) в Ханое. Фото: ВИА



Вьетнам сформировал комплексную правовую и институциональную базу для внутреннего углеродного рынка, интегрировав торговлю углеродными кредитами и квотами на выбросы парниковых газов с инфраструктурой рынка ценных бумаг страны, что призвано повысить прозрачность, эффективность и охват рынка в преддверии его пилотного запуска.

19 января правительство издало Декрет № 29/2026/ND-CP, который сформировал нормативную архитектуру для национальной биржи углеродной торговли.

Документ определяет порядок регистрации, передачи, хранения и торговли квотами на выбросы парниковых газов и углеродными кредитами, что знаменует важный переход от этапа планирования к практической реализации в рамках более широкой климатической стратегии страны.

Согласно новой модели компании и другие регулируемые субъекты будут осуществлять операции как с квотами на выбросы, так и с углеродными кредитами через счета ценных бумаг в лицензированных брокерских фирмах.

Для участия предприятие должно открыть у члена биржи ценных бумаг отдельный специализированный счёт для углеродной торговли, не смешивая его с другими финансовыми торговыми счетами. Этот счёт будет использоваться исключительно для операций с квотами на выбросы парниковых газов и углеродными кредитами, что отражает модель, аналогичную системам учёта и расчётов, применяемым на фондовых биржах Вьетнама.

После совершения сделки её результаты будут публиковаться по итогам торгового дня Ханойской фондовой биржей (HNX), а клиринговые и депозитарные функции будут обеспечиваться Вьетнамской корпорацией депозитария и клиринга ценных бумаг (VSDC).

Согласно Декрету № 29, система торговли квотами на выбросы углерода имеет четкую структуру, позволяющую избежать перекрестного зачета с другими торговыми операциями, и требует, чтобы каждая сделка осуществлялась в режиме реального времени, без централизованного клиринга, на основе достаточного количества квот или кредитов и соответствующих средств на счете участника.

Привязав операции с углеродными инструментами к счетам ценных бумаг, правительство намерено закрепить торговую деятельность в рамках уже существующей регулируемой финансовой инфраструктуры, что позволит снизить операционные риски и задействовать технологические возможности, уже имеющиеся в секторе ценных бумаг.

От членов рынка ценных бумаг требуется при входе пользователей в торговые интерфейсы отображать компоненты углеродной торговли отдельно от других инструментов, а также вести раздельный учет углеродных кредитов и денежных средств.

Прежде чем какая-либо квота на выбросы парниковых газов или углеродный кредит будет допущен к обращению на рынке, он должен быть зарегистрирован в национальной системе реестра, находящейся в ведении Министерства сельского хозяйства и окружающей среды, и получить уникальный идентификационный код.

Этот код служит окончательным идентификатором для депозитарного учёта и торговых операций и после завершения регистрации передаётся в VSDC и HNX.

Декрет также предусматривает, что участники должны иметь достаточный объём квот или углеродных кредитов при выставлении заявки на продажу и достаточный объём средств при подаче заявки на покупку.

Члены рынка обязаны ежедневно контролировать остатки и обеспечивать полноту и корректность заявок в соответствии с правилами рынка.

Планируется, что углеродная торговая биржа Вьетнама будет работать в пилотном режиме до 31 декабря 2028 года; в этот период операторы биржи не будут взимать плату за услуги, предоставляемые в рамках углеродного рынка.

После завершения пилотного этапа, начиная с 1 января 2029 года, будут введены сборы за услуги по углеродной торговле в соответствии с действующим законодательством.

Конструкция пилотного режима призвана дать участникам рынка возможность освоить торговые протоколы, требования к счетам и процедуры расчетов, которые отличаются от типичных фондовых или деривативных рынков.

Такой поэтапный подход соответствует правительственной дорожной карте по формированию полноценного общенационального углеродного рынка, поддерживающего как выполнение внутренних обязательств, так и потенциальные будущие увязки с международными механизмами.

Реализация Декрета № 29 отражает стратегический курс Вьетнама на использование рыночных инструментов в рамках политики по сокращению выбросов и смягчению последствий изменения климата.

Закрепляя углеродную торговлю в инфраструктуре рынка ценных бумаг, правительство рассчитывает сформировать прозрачные ценовые сигналы, которые будут стимулировать экономически эффективное сокращение выбросов и привлекать инвестиции в низкоуглеродные технологии.

По состоянию на август 2025 года в национальном реестре Вьетнама было выпущено более 30 млн углеродных кредитов по 158 проектам добровольного рынка; прогнозы указывают, что к 2030 году этот показатель может вырасти примерно до 70 млн.

Растет и внутренний спрос: в частности, таким секторам, как авиация, ежегодно требуются сотни тысяч кредитов для компенсации выбросов.

Хотя механика торговых счетов и системы, основанные на инфраструктуре рынка ценных бумаг, для части участников могут быть новыми, интеграция торговли углеродными кредитами с уже сформированной финансовой инфраструктурой демонстрирует приверженность Вьетнама созданию надежного и масштабируемого углеродного рынка, который сочетает экологическую добросовестность с операционной эффективностью и регулируемым надзором.