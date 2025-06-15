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Вьетнам желает усилить голос и роль развивающихся стран в качестве страны-партнера БРИКС

Вьетнам стал страной-партнером БРИКС, желая внести активный вклад в усиление голоса и роли развивающихся стран, продвигая международную солидарность и инклюзивный многосторонний подход, основанный на уважении международного права, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Фам Тху Ханг.
  Официальный представитель Министерства иностранных дел Фам Тху Ханг. Фото: ВИA  
Отвечая на вопрос журналиста о том, что 14 июня Бразилия объявила о статусе Вьетнама как страны-партнера группы, Фам Тху Ханг сказал, что в духе активной, всеобъемлющей и эффективной международной интеграции Вьетнам вносит практический вклад в работу многосторонних механизмов, организаций и форумов, тем самым способствуя миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире.

Наряду с активным участием в многосторонних механизмах, таких как Организация Объединенных Наций, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), расширенная Группа семи (G7), расширенная Группа двадцати (G20), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), То, что Вьетнам стал страной-партнером БРИКС, подтверждает последовательную внешнюю политику страны, направленную на независимость, самодостаточность, многосторонность и диверсификацию внешних отношений, на то, чтобы быть другом, надежным партнером, активным и ответственным членом международного сообщества, добавила она.

В настоящее время в БРИКС входят 11 стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия, Индонезия и Иран. Он служит политическим и дипломатическим координационным форумом для стран Глобального Юга и для координации в самых разных областях. Вьетнам является 10-й страной-партнером БРИКС, наряду с Беларусью, Боливией, Казахстаном, Кубой, Малайзией, Нигерией, Таиландом, Угандой и Узбекистаном.

ИЖВ/ВИА

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