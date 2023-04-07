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Вьетнам ежегодно экспортирует продовольствие на сумму 30 млрд. долл. США
План направлен на обеспечение национальной продовольственной безопасности и демонстрацию ответственности страны за продовольственную безопасность в регионе и мире.
Будут предприняты действия по обновлению системы производства, переработки, распределения и продажи продуктов питания прозрачным, ответственным и устойчивым образом на основе преимуществ каждого населенного пункта; обеспечению национального питания; улучшению доходов и условий жизни людей; а также защите окружающей среды и реагированию на изменение климата меняться, внося тем самым вклад в реализацию целей устойчивого развития Вьетнама и всего мира на период до 2030 года.
План также предусматривает подключение более 50% предприятий, участвующих в цепочках создания стоимости сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции, к национальному порталу отслеживания.
Доля стоимости продуктов питания, произведенных в соответствии с Надлежащей сельскохозяйственной практикой (GAP) или эквивалентных ей, составит более 30%, в то время как доля переработанной сельскохозяйственной продукции в общей стоимости превысит 50%.