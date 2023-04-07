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НОВОСТИ

Вьетнам ежегодно экспортирует продовольствие на сумму 30 млрд. долл. США

Вьетнам опубликовал национальный план действий по созданию прозрачной, ответственной и устойчивой системы производства продуктов питания до 2030 года с целью поддержания экспортного оборота на уровне более 30 млрд. долл. США ежегодно. Вьетнам опубликовал национальный план действий по созданию прозрачной, ответственной и устойчивой системы производства продуктов питания до 2030 года с целью поддержания экспортного оборота на уровне более 30 млрд. долл. США ежегодно.

План направлен на обеспечение национальной продовольственной безопасности и демонстрацию ответственности страны за продовольственную безопасность в регионе и мире.

Будут предприняты действия по обновлению системы производства, переработки, распределения и продажи продуктов питания прозрачным, ответственным и устойчивым образом на основе преимуществ каждого населенного пункта; обеспечению национального питания; улучшению доходов и условий жизни людей; а также защите окружающей среды и реагированию на изменение климата меняться, внося тем самым вклад в реализацию целей устойчивого развития Вьетнама и всего мира на период до 2030 года.

План также предусматривает подключение более 50% предприятий, участвующих в цепочках создания стоимости сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции, к национальному порталу отслеживания.

Доля стоимости продуктов питания, произведенных в соответствии с Надлежащей сельскохозяйственной практикой (GAP) или эквивалентных ей, составит более 30%, в то время как доля переработанной сельскохозяйственной продукции в общей стоимости превысит 50%.

ИЖВ/ВИА

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