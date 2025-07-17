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НОВОСТИ

Вьетнам достиг значительных успехов в повышении охвата вакцинацией среди детей

16 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) во Вьетнаме сообщили, что по оценкам глобального охвата вакцинацией (WUENIC), собранным и опубликованным этими двумя организациями, Вьетнам продемонстрировал заметные достижения в защите детей от заболеваний, предотвращаемых при помощи вакцин. В 2024 году Вьетнам достиг 99 % охвата первой дозой вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша (АКДС), что значительно выше уровня в 80 %, зафиксированного в 2023 году. Уровень охвата вакцинацией не только восстановился до доковидного уровня, но даже превысил показатель 2019 года.

Число детей, которые не получили ни одной дозы вакцины (группа «нулевой дозы»), уменьшилось с 274 000 в 2023 году до лишь 13 000 в 2024 году — снижение более чем на 95 %. Это говорит о том, что всё больше детей во Вьетнаме получают защиту от инфекционных заболеваний.

В 2024 году уровень вакцинации во Вьетнаме превысил мировой средний показатель благодаря энергичным действиям правительства, своевременным поставкам вакцин, усилиям медицинских работников, родителей и местных сообществ.

По словам доктора Дженнифер Хортон, заместителя представителя ВОЗ во Вьетнаме, эти данные подтверждают усилия медицинской системы страны в восстановлении вакцинации после пандемии COVID‑19 и вспышки кори в 2024–2025 годах. В ходе кампании по вакцинации против кори в 2024–2025 годах получили прививки почти 1,3 миллиона детей.

«Эти обнадёживающие цифры — признание неустанного труда тысяч медицинских работников, которые днём и ночью восстанавливали вакцинацию после длительного перерыва из‑за пандемии и дефицита вакцин», подчеркнула доктор Дженнифер Хортон.

Доктор Нгуен Хи Зу, исполняющий обязанности руководителя Программы ЮНИСЕФ по выживанию и развитию детей во Вьетнаме, отметил:

«Этот успех ярко отражает твердую приверженность Вьетнама здоровью детей и силу системы первичной медико-санитарной помощи. В Восточной Азии и Тихоокеанской регионе всё ещё существует около 1,8 млн детей без вакцинации — успех Вьетнама посылает ясный сигнал: при наличии политической воли, своевременного обеспечения вакцин, выездной вакцинации и участия общества возможно привить каждого ребёнка. Мы высоко оценили лидерство правительства Вьетнама в обеспечении доступа к вакцинам и стремлении не оставить никого позади», — добавил доктор Нгуен Хи Зу.

Кроме того, доля детей, получивших полный курс из трёх доз вакцины АКДС, увеличилась на 32 % — с 65 % в 2023 году до 97 % в 2024 году. Это не только свидетельствует об улучшении доступа к вакцинации, но и о строгом соблюдении графика прививок.

Охват первой дозой вакцины против кори также значительно вырос — с 82 % в 2023 году до 98 % в 2024 году, обеспечив ещё большее число детей эффективной защитой от этого высокозаразного заболевания.

ИЖВ/ВИА

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