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Вьетнам достиг значительных успехов в повышении охвата вакцинацией среди детей
Число детей, которые не получили ни одной дозы вакцины (группа «нулевой дозы»), уменьшилось с 274 000 в 2023 году до лишь 13 000 в 2024 году — снижение более чем на 95 %. Это говорит о том, что всё больше детей во Вьетнаме получают защиту от инфекционных заболеваний.
В 2024 году уровень вакцинации во Вьетнаме превысил мировой средний показатель благодаря энергичным действиям правительства, своевременным поставкам вакцин, усилиям медицинских работников, родителей и местных сообществ.
По словам доктора Дженнифер Хортон, заместителя представителя ВОЗ во Вьетнаме, эти данные подтверждают усилия медицинской системы страны в восстановлении вакцинации после пандемии COVID‑19 и вспышки кори в 2024–2025 годах. В ходе кампании по вакцинации против кори в 2024–2025 годах получили прививки почти 1,3 миллиона детей.
«Эти обнадёживающие цифры — признание неустанного труда тысяч медицинских работников, которые днём и ночью восстанавливали вакцинацию после длительного перерыва из‑за пандемии и дефицита вакцин», подчеркнула доктор Дженнифер Хортон.
Доктор Нгуен Хи Зу, исполняющий обязанности руководителя Программы ЮНИСЕФ по выживанию и развитию детей во Вьетнаме, отметил:
«Этот успех ярко отражает твердую приверженность Вьетнама здоровью детей и силу системы первичной медико-санитарной помощи. В Восточной Азии и Тихоокеанской регионе всё ещё существует около 1,8 млн детей без вакцинации — успех Вьетнама посылает ясный сигнал: при наличии политической воли, своевременного обеспечения вакцин, выездной вакцинации и участия общества возможно привить каждого ребёнка. Мы высоко оценили лидерство правительства Вьетнама в обеспечении доступа к вакцинам и стремлении не оставить никого позади», — добавил доктор Нгуен Хи Зу.
Кроме того, доля детей, получивших полный курс из трёх доз вакцины АКДС, увеличилась на 32 % — с 65 % в 2023 году до 97 % в 2024 году. Это не только свидетельствует об улучшении доступа к вакцинации, но и о строгом соблюдении графика прививок.
Охват первой дозой вакцины против кори также значительно вырос — с 82 % в 2023 году до 98 % в 2024 году, обеспечив ещё большее число детей эффективной защитой от этого высокозаразного заболевания.