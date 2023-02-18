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НОВОСТИ

Вьетнам достиг высокого приза на конкурсе инноваций и стартапов Китай-АСЕАН

17 февраля исследовательская группа из Международного института при Государственном университете города Хошимина с честью получила второй приз (нет первого приза) на конкурсе инноваций и стартапов Китай-АСЕАН (CAIEC) 2022 года 17 февраля исследовательская группа из Международного института при Государственном университете города Хошимина с честью получила второй приз (нет первого приза) на конкурсе инноваций и стартапов Китай-АСЕАН (CAIEC) 2022 года за свое программное обеспечение искусственного интеллекта «Brain Analytics» для выявления болезни Альцгеймера путем анализа МРТ-изображений головного мозга.

Вышеупомянутая исследовательская группа собрала около 20 человек, включая врачей, инженеров и студентов, представителями которой стали Фам Тхи Ньы Чанг, студент последнего курса факультета биомедицинской инженерии Международного института при Государственном университете города Хошимина, кандидат наук Ха Тхи Тхань Хыонг, кандидат наук Нгуен Тхань Дык и кандидат наук Нго Тхань Хоан.

Выступая на церемонии, состоявшейся в здании Секретариата АСЕАН в Джакарте (Индонезия), Фам Тхи Ньы Чанг сказала, что «Brain Analytics» изначально была нацелена на получение поддержки от азиатского медицинского и стартап-сообщества для разработки проектов за пределами Вьетнама в будущем, и в то же время разработчики надеются получить финансирование для создания локальной базы данных для повышения эффективности продукта.

Помимо «Brain Analytics», второй приз CAIEC 2022 г. также был присужден исследовательской работе в области биомедицины, клеточной терапии для лечения диабета 1-го типа у профессора Данг Тхюи Чам (гражданка Сингапура вьетнамского происхождения) и 3 научных сотрудников Чан Минь Фыонг Нама, Чен Янг и Арнольда Джованни из Наньянского технологического университета (Сингапур).

ВИА/ИЖВ

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