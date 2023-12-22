НОВОСТИ
Вьетнам достигнет целевого показателя по количеству иностранных туристов на 2023 год
Между тем, количество внутренних туристов, по прогнозам, достигнет 108 миллионов человек, превысив годовой план на 5,8%. Общий доход от туризма оценивается в 672 триллиона донгов (28 миллиардов долларов США), что превышает план на 3,38%.
Также в течение года VNAT в четвертый раз было присвоено звание "Ведущее туристическое агентство Азии 2023". Вьетнам был отмечен в 45 категориях World Travel Awards 2023, одной из ведущих туристических премий Азии, включая премию "Ведущее туристическое направление Азии" в пятый раз и премию "Ведущее природное направление Азии" во второй раз подряд.
VNAT признала имеющиеся недостатки и проблемы в государственном управлении туризмом и предложило пути их решения в ближайшее время, включая более жесткое управление туристическими объектами и направлениями, сохранение природных и культурных ценностей в местах туризма для устойчивого развития туризма, улучшение безопасности, охраны, гигиены питания, охраны окружающей среды и др.
VNAT также уделял особое внимание связности под руководством VNAT и руководства крупных туристических центров, таких как Ханой, Дананг, Хошимин... для формирования продуктов "один маршрут, много направлений".
Он попросил соответствующие стороны укреплять государственно-частное сотрудничество в рамках рыночного механизма для получения взаимной выгоды, внедрять механизмы и политику для эффективной мобилизации ресурсов предприятий, особенно крупных предприятий, инвестирующих в бездымную промышленность.