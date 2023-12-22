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Вьетнам достигнет целевого показателя по количеству иностранных туристов на 2023 год

Общее количество международных туристов в 2023 году оценивается в 12,5 млн человек, что соответствует целевому показателю в 12,5-13 млн международных прибытий, сообщили на семинаре по управлению туристическим сектором в новой ситуации, проведенном Национальной администрацией по туризму Вьетнама (VNAT) в Ханое 21 декабря. Выступая на мероприятии, заместитель директора VNAT Фам Ван Тхуи сказал, что после двух лет воздействия COVID-19 туризм во Вьетнаме восстановился и наблюдается тенденция к росту. Первоначальный целевой показатель международных прибытий, установленный на этот год, составлял 8 миллионов, но позже был пересмотрен до 12,5 - 13 миллионов.

Между тем, количество внутренних туристов, по прогнозам, достигнет 108 миллионов человек, превысив годовой план на 5,8%. Общий доход от туризма оценивается в 672 триллиона донгов (28 миллиардов долларов США), что превышает план на 3,38%.

Также в течение года VNAT в четвертый раз было присвоено звание "Ведущее туристическое агентство Азии 2023". Вьетнам был отмечен в 45 категориях World Travel Awards 2023, одной из ведущих туристических премий Азии, включая премию "Ведущее туристическое направление Азии" в пятый раз и премию "Ведущее природное направление Азии" во второй раз подряд.

VNAT признала имеющиеся недостатки и проблемы в государственном управлении туризмом и предложило пути их решения в ближайшее время, включая более жесткое управление туристическими объектами и направлениями, сохранение природных и культурных ценностей в местах туризма для устойчивого развития туризма, улучшение безопасности, охраны, гигиены питания, охраны окружающей среды и др.

VNAT также уделял особое внимание связности под руководством VNAT и руководства крупных туристических центров, таких как Ханой, Дананг, Хошимин... для формирования продуктов "один маршрут, много направлений".

Он попросил соответствующие стороны укреплять государственно-частное сотрудничество в рамках рыночного механизма для получения взаимной выгоды, внедрять механизмы и политику для эффективной мобилизации ресурсов предприятий, особенно крупных предприятий, инвестирующих в бездымную промышленность.

ВИА/ИЖВ

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