Вьетнам дорожит традиционной дружбой с Грецией

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и министр иностранных дел Греции Николаос Дендиас. Фото: ВИА Премьер-министр Фам Минь Тьинь поблагодарил правительство Греции за подарок в размере 50.000 евро Олимпийскому комитету Вьетнама и пожертвование сотен тысяч доз вакцины против COVID-19 стране Юго-Восточной Азии в ноябре 2021 года. Премьер-министр сказал, что Вьетнам и Греция должны активизировать встречи и обмен делегациями на всех уровнях, особенно на высоком, и продолжать оказывать взаимную поддержку на многосторонних форумах и в международных организациях. Премьер-министр сказал, что Вьетнам и Греция должны активизировать встречи и обмен делегациями на всех уровнях, особенно на высоком, и продолжать оказывать взаимную поддержку на многосторонних форумах и в международных организациях.

Он также предложил двум странам играть более активную роль в решении региональных и глобальных проблем, эффективно сотрудничать в таких сферах, как торговля, сельское хозяйство, труд, культура, спорт и туризм.

Выразив удовлетворение двусторонней торговлей, премьер-министр призвал Грецию создать благоприятные условия для проникновения вьетнамской сельскохозяйственной продукции на рынок Греции и ЕС.

Деловые круги двух стран должны оптимизировать большие возможности, созданные Соглашением о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) и Соглашением о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA), чтобы увеличить доход от двусторонней торговли до 5 млрд. долл. США, как это было согласовано между высшими лидерами двух стран, продолжил премьер-министр.

Он также попросил министерства и ведомства двух сторон устранить препятствия на пути к подписанию соглашения о морских перевозках и соглашения об избежании двойного налогообложения.

Премьер-министр похвалил Грецию как одну из первых европейских стран, ратифицировавших EVIPA, и предложил Грецию призвать Европейскую комиссию (ЕК) в ближайшее время снять предупреждение о «желтой карточке» в отношении вьетнамских морепродуктов.

Он также предложил двум странам ускорить реализацию соглашения о культурном сотрудничестве, подписанного в 2008 году, в частности обмен опытом в области археологии, консервации и реставрации реликвий, составление досье для получения признания ЮНЕСКО.

Дендиас поздравил Вьетнам с его достижениями в реагировании на пандемию COVID-19, сдерживании инфляции, стабилизации макроэкономики, обеспечении основных балансов и стимулировании экономического восстановления и развития.

Он подтвердил, что Греция всегда считает Вьетнам приоритетным и важным партнером в регионе и желает и дальше укреплять многогранное сотрудничество с этой страной Юго-Восточной Азии.

Министр иностранных дел Греции высоко оценил растущую роль, положение и вклад Вьетнама в поддержание мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире.

Он заявил о твердой поддержке своей страной позиции Вьетнама, а также согласился с важностью обеспечения безопасности авиации и судоходства, а также урегулирования споров в Восточном море мирными мерами на основе уважения международного права, а также резолюции Организации Объединенных Наций 1982 г. Конвенции по морскому праву (ЮНКЛОС 1982 г.).

Премьер-министр Тьинь приветствовал предложение греческой стороны построить в Греции памятник и мемориальное пространство Президенту Хо Ши Мину.

Он предложил ведомствам двух сторон работать конкретно над реализацией предложения.

Премьер-министр Тьинь воспользовался случаем, чтобы передать приглашение премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису посетить Вьетнам в ближайшее время.



