Вьетнам дорожит стратегическим партнерством с Филиппинами

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и министр иностранных дел Филиппин Энрике А. Манало. Фото: ВИА

Вьетнам всегда ценит и желает развивать стратегическое партнерство с Филиппинами, заявил премьер-министр Фам Минь Тьинь министру иностранных дел Филиппин Энрике А. Манало во время приема в Ханое 2 августа.

Премьер-министр выразил свое удовлетворение активным развитием двустороннего стратегического партнерства за последние годы. В прошлом году объем двусторонней торговли достиг рекордного уровня - почти 8 млрд. долл. США. Особое внимание было уделено сотрудничеству в области морского судоходства, особенно в отношении морской экологической среды, морской экономики и предотвращения незаконного промысла.Премьер-министр предложил обеим сторонам тесно сотрудничать для достижения целей, поставленных на 10-м заседании Совместной вьетнамо-филиппинской комиссии по двустороннему сотрудничеству (JCBC-10), включая содействие обмену делегациями на всех уровнях, активизацию торгово-экономических связей, рассмотрение возможности устранения излишних барьеров и поддержку друг друга в обеспечении продовольственной безопасности.По его словам, обе страны должны стремиться к достижению двустороннего товарооборота в 10 млрд. долл. США и наращивать сотрудничество в других потенциальных областях, таких как цифровая экономика, циркулярная экономика, зеленая экономика, возобновляемые источники энергии, смягчение последствий изменения климата, морские вопросы, морская экономика, инновации и стартапы.Принимающая сторона подчеркнула важность укрепления сотрудничества в области национальной обороны и безопасности, особенно в морской сфере, и высказалась за скорейшее создание дополнительных правовых рамок для двустороннего сотрудничества в области безопасности.Министр Манало, в свою очередь, охарактеризовал Вьетнам как единственного стратегического партнера Филиппин в АСЕАН, имеющего общие сходства и стратегические интересы.Проинформировав премьер-министра Тьиня об итогах совместно организованного им и министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном совещания JCBC-10, он пообещал тесно сотрудничать с соответствующими ведомствами Филиппин и вьетнамскими партнерами для выполнения обязательств, взятых в ходе визита.Он пожелал, чтобы обе страны активно продвигали совместную работу в области культурного обмена, туризма, образования и обучения, а также связей между населенными пунктами.Он подчеркнул важность сотрудничества в области сельского хозяйства и торговли рисом для обеспечения продовольственной безопасности и согласился обмениваться опытом в перспективных областях, представляющих интерес для двух стран, по предложению принимающей стороны.По глобальным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, стороны пообещали продолжать поддерживать друг друга, сохранять солидарность и центральную роль АСЕАН; поддерживать мир, стабильность, безопасность и свободу судоходства и авиации в Восточном море; сотрудничать в разрешении споров в Восточном море мирными средствами в соответствии с международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982).Стороны также договорились полностью и эффективно выполнять Декларацию о поведении сторон в Восточном море (DOC) и ускорить переговоры по выработке содержательного и эффективного Кодекса поведения (COC), соответствующего нормам международного права и UNCLOS 1982 г.