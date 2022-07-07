Вьетнам дорожит отношениями с Россией и хочет их развивать

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) принимает министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Фото: ВИА

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Ханое 6 июля, в ходе которого премьер-министр подтвердил, что Вьетнам придает большое значение своему всестороннему стратегическому партнерству с Россией, хочет углубить и сделать двусторонние отношения сотрудничества более эффективными во всех сферах.

Высоко оценив положительные результаты двустороннего сотрудничества в последние годы, премьер-министр Тьинь поблагодарил российскую сторону за ценную поддержку и помощь Вьетнаму в прошлом и в текущем процессе строительства и развития страны, а также в борьбе с пандемией COVID-19.

Лавров сказал, что Россия всегда считает Вьетнам важным партнером в регионе, хочет и дальше развивать сотрудничество с этой страной Юго-Восточной Азии.

Обе стороны договорились о дальнейшем продвижении договоренностей на высоком уровне, достигнутых лидерами двух стран, и обязались поддерживать двустороннее сотрудничество в традиционных областях, где у них есть преимущества.

Премьер-министр Тьинь попросил министерства и отрасли обеих стран устранить трудности в торговле, инвестициях и транспорте, оптимизируя Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Вьетнамом, создавая благоприятные условия для бизнеса обеих стран для расширения их партнерства.

В то же время обе стороны должны возобновить сотрудничество в области культуры, спорта, туризма, образования, обучения и народной дипломатии, поскольку пандемия COVID-19 находится под контролем, сказал он.

Премьер-министр подтвердил, что Вьетнам придерживается внешней политики независимости, самостоятельности, мира, сотрудничества и развития, построения независимой и самодостаточной экономики с активной международной интеграцией, решительной защитой национального суверенитета и территориальной целостности.

Он предложил сторонам организовать 24-е заседание вьетнамско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству во Вьетнаме.

Лавров разъяснил точку зрения России по украинскому вопросу. Премьер-министр Тьинь воспользовался случаем, чтобы поблагодарить Россию за поддержку эвакуации вьетнамских граждан из Украины.

Российский министр высоко оценил позицию, роль, позитивный и ответственный вклад Вьетнама в дело мира, стабильности и сотрудничества в регионе и мире.

Он согласился с важностью урегулирования споров в Восточном море мирными мерами в соответствии с международным правом и Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС), и выразил надежду на скорейшую доработку Кодекса поведения в Восточном море (CОС).

Премьер-министр Тьинь также поблагодарил Правительство России за создание благоприятных условий для стабильного проживания, ведения бизнеса и учебы вьетнамской общины в России, особенно в трудные времена COVID-19.

Он попросил главу МИД России передать его приглашение премьер-министру России Михаилу Мишустину посетить Вьетнам в подходящее время.



