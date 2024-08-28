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Вьетнам дорожит особыми связями с Лаосом
Начальник Главного политического управления Вьетнамской народной армии (ВНА) генерал-полковние Чинь Ван Куйет сделал это заявление во время встречи с генеральным секретарем ЦК Народно-революционной партии Лаоса (НРПЛ), президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом в рамках своего визита в соседнюю страну.
Чинь Ван Куйет выразил свое удовлетворение по поводу непрерывного развития двусторонних отношений за последнее время и воспользовался случаем, чтобы поблагодарить лаосскую сторону за помощь и создание благоприятных условий для Вьетнама в поиске и репатриации останков вьетнамских добровольных солдат и экспертов, которые положили свои жизни во время войны в Лаосе.
Он выразил надежду, что лаосский лидер продолжит уделять внимание и содействовать обмену опытом между двумя министерствами обороны и вооруженными силами в рамках подготовки к организации партийных съездов на всех уровнях, а также поддерживать друг друга, предлагая высшим руководителям двух партий и государств политику и меры по укреплению руководящей роли партии в вооруженных силах, предотвращению и пресечению заговора враждебных и реакционных сил, направленного на «деполитизацию армии».
В то время как два министерства обороны обсуждают возможность достижения консенсуса по организации второго вьетнамско-лаосского пограничного обмена дружбы в провинциях Шонла и Хуапхань в октябре, Чинь Ван Куйет сказал, что он желает, чтобы лаосский лидер поддержал и направил компетентные министерства, сектора и местные органы власти, чтобы они объединили усилия с вьетнамской стороной для тщательной подготовки к этому мероприятию.
Он воспользовался случаем, чтобы поздравить Лаос, как председателя АСЕАН 2024, с успешной организацией различных важных конференций, и выразил уверенность, что Лаос продолжит успешно проводить другие мероприятия в этом году, подтверждая позицию страны на международной арене. Вьетнам всегда поддерживает и сопровождает Лаос в этот особенно важный год.
Он также заявил, что под руководством НРПЛ и Тхонглуна Сисулита Лаос продолжит добиваться успехов в своем обновлении, успешно реализуя резолюцию, принятую на 11-м съезде НРПЛ, а также план социально-экономического развития на период 2021-2025 годов, строя Лаос мира, независимости, демократии, единства и процветания в соответствии с путем к социализму.
Тхонглун Сисулит, в свою очередь, подтвердил, что визит Чинь Ван Куйета внесет значительный вклад в укрепление великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между двумя партиями, государствами и народами, а также продемонстрирует особые чувства между двумя народами и вооруженными силами.
В тот же день Чинь Ван Куйет и высокопоставленная политическая делегация ВНА нанесли визит вежливости заместителю премьер-министра и министру обороны генералу Чансамону Чаньялату. На мероприятии Чинь Ван Куйет предложил правительству Лаоса и Чансамону Чаньялату разработать рациональные механизмы и политику, чтобы военные обеих сторон могли расширить сотрудничество для укрепления оборонного сотрудничества в двусторонних отношениях, ответить на традиционные и нетрадиционные вызовы безопасности, а также создать благоприятные условия для укрепления сотрудничества в других секторах.
Он выразил свое восхищение активным развитием двусторонних связей в последнее время, где глубокие политические отношения играют ключевую роль и формируют двусторонние отношения, а сотрудничество в других областях становится более существенным, особенно в стратегических вопросах, связанных с безопасностью и развитием каждого государства.
Ранее в тот же день Чинь Ван Куйет провел переговоры со старшим генерал-лейтенантом Тхонглоем Силивонгом, заместителем министра обороны Лаоса и начальником Главного политического управления Народной армии Лаоса, в ходе которых они обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, рассмотрели сотрудничество между двумя сторонами за прошедшее время и выработали рекомендации по взаимодействию на предстоящий период.
Соответственно, они договорились укреплять всестороннее, практическое и эффективное сотрудничество в партийной и политической работе, рассматривая их как основу для укрепления политического доверия между двумя армиями, а также договорились координировать эффективное проведение коммуникационной и образовательной работы, особенно среди молодежи, по вопросам отношений между двумя странами и вооруженными силами.
Они также достигли консенсуса по вопросам активизации сотрудничества в области прессы, коммуникаций и управления социальными сетями, поддержания обмена делегациями на всех уровнях, тесного сотрудничества по развитию высококачественных человеческих ресурсов, ускорения поиска и репатриации останков добровольных солдат и специалистов, проливших свою кровь во время войны в Лаосе, и другим вопросам.
В тот же день после обеда Чинь Ван Куйет и делегация возложили венок к памятнику, посвященному мученикам и героям во Вьентьяне.