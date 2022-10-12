Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам дорожит дружбой с Беларусью

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение традиционной дружбе и многоплановому сотрудничеству между страной и Беларусью на приеме в честь нового посла Беларуси во Вьетнаме Владимира Боровикова 11 октября.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и Посол Беларуси во Вьетнаме Владимир Боровиков. Фото: ВИА  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение традиционной дружбе и многоплановому сотрудничеству между страной и Беларусью на приеме в честь нового посла Беларуси во Вьетнаме Владимира Боровикова 11 октября.

Он приветствовал позитивный прогресс в двустороннем сотрудничестве, несмотря на трудности, вызванные пандемией COVID-19.

Премьер-министр высоко оценивает взаимный обмен медицинским оборудованием и медикаментами для профилактики и борьбы с COVID-19, который, по его словам, способствовал преодолению пандемии двумя странами и является благородным символом традиционной дружбы между двумя народами.

Глава вьетнамского правительства предложил сторонам активизировать обмен делегациями на всех уровнях для обсуждения конкретных мер по активизации многопланового сотрудничества между Вьетнамом и Беларусью, особенно торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, в частности, а также с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) в целом.

Он выразил надежду, что Беларусь создаст благоприятные условия для выхода вьетнамских товаров, особенно сельскохозяйственной и водной продукции, на белорусский рынок, способствуя укреплению торгового баланса между двумя странами. Премьер-министр также попросил посла тесно сотрудничать с вьетнамскими агентствами для развития сотрудничества в области торговли, инвестиций и туризма.

Вьетнамский руководитель заверил, что вьетнамские министерства и ведомства создадут благоприятные условия для выполнения Послом миссии во время его пребывания во Вьетнаме.

Со своей стороны посол Владимир Боровиков отметил, что Беларусь придает большое значение традиционной дружбе и сотрудничеству между двумя странами. Он также согласился с направлениями развития сотрудничества, изложенными премьер-министром Вьетнама.

Посол подтвердил, что в течение срока полномочий он приложит все усилия для содействия дальнейшему развитию дружбы и многостороннего сотрудничества между двумя странами, особенно в сфере экономики и торговли.

ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top