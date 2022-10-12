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Вьетнам дорожит дружбой с Беларусью
Он приветствовал позитивный прогресс в двустороннем сотрудничестве, несмотря на трудности, вызванные пандемией COVID-19.
Премьер-министр высоко оценивает взаимный обмен медицинским оборудованием и медикаментами для профилактики и борьбы с COVID-19, который, по его словам, способствовал преодолению пандемии двумя странами и является благородным символом традиционной дружбы между двумя народами.
Глава вьетнамского правительства предложил сторонам активизировать обмен делегациями на всех уровнях для обсуждения конкретных мер по активизации многопланового сотрудничества между Вьетнамом и Беларусью, особенно торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, в частности, а также с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) в целом.
Он выразил надежду, что Беларусь создаст благоприятные условия для выхода вьетнамских товаров, особенно сельскохозяйственной и водной продукции, на белорусский рынок, способствуя укреплению торгового баланса между двумя странами. Премьер-министр также попросил посла тесно сотрудничать с вьетнамскими агентствами для развития сотрудничества в области торговли, инвестиций и туризма.
Вьетнамский руководитель заверил, что вьетнамские министерства и ведомства создадут благоприятные условия для выполнения Послом миссии во время его пребывания во Вьетнаме.
Со своей стороны посол Владимир Боровиков отметил, что Беларусь придает большое значение традиционной дружбе и сотрудничеству между двумя странами. Он также согласился с направлениями развития сотрудничества, изложенными премьер-министром Вьетнама.
Посол подтвердил, что в течение срока полномочий он приложит все усилия для содействия дальнейшему развитию дружбы и многостороннего сотрудничества между двумя странами, особенно в сфере экономики и торговли.