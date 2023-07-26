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Вьетнам дорожит дружбой и сотрудничеством с Израилем

Вьетнам придает большое значение укреплению и дальнейшему развитию дружбы и сотрудничества с Израилем, заявил вице-премьер Чан Лыу Куанг президенту Израиля Исааку Херцогу во время их встречи 25 июля.
  Заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг (слева) и президент Израиля Исаак Херцог во время встречи 25 июля. Фото: ВИA  
Вьетнам придает большое значение укреплению и дальнейшему развитию дружбы и сотрудничества с Израилем, заявил вице-премьер Чан Лыу Куанг президенту Израиля Исааку Херцогу во время их встречи 25 июля.

На встрече, состоявшейся в рамках его официального визита в Израиль, вице-премьер Куанг выразил удовольствие от посещения Израиля по случаю 30-й годовщины установления вьетнамо-израильских дипломатических отношений.

В целях дальнейшего развития многопланового сотрудничества между двумя странами вице-премьер Куанг предложил обеим сторонам усилить обмен делегациями высокого уровня.

Он подтвердил, что Вьетнам поощряет и создает благоприятные условия для израильского бизнеса, чтобы тот укреплял сотрудничество с Вьетнамом, особенно в тех областях, в которых Израиль силен, а Вьетнам нуждается, таких как наука, технологии и инновации.

Со своей стороны, президент Исаак Херцог выразил свое уважение к истории, стране и народу Вьетнама, высоко оценил роль и положение Вьетнама, а также его замечательное социально-экономическое развитие в последние годы.

Он отметил, что визит вице-премьера Куанга в Израиль откроет хорошие возможности для расширения многогранного сотрудничества между двумя странами.

В ходе встречи стороны обсудили и согласовали конкретные меры по повышению эффективности двустороннего сотрудничества, такие как реализация подписанного в ходе визита соглашения о свободной торговле, увеличение товарооборота, развитие инвестиционного и туристического сотрудничества, скорое открытие прямого маршрута, создание благоприятных условий для выдачи виз гражданам двух стран с целью активизации обмена между людьми и экономического сотрудничества.

В связи с этим вице-премьер Куанг передал президенту Израиля Исааку Херцогу привет и приглашение от президента Во Ван Тхыонга посетить Вьетнам в ближайшее время. Президент Херцог с удовольствием принял приглашение.

ВИА/ИЖВ

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