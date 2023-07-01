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Вьетнам дорожит дружбой и сотрудничеством со Швейцарией
Премьер-министр Тьинь призвал швейцарцев инвестировать в такие сферы, как финансово-банковское дело, страхование, производство, фармацевтика, переработка сельскохозяйственной продукции, возобновляемые источники энергии и туризм.
Он выразил уверенность, что официальный визит Кандинас станет важной вехой, которая поможет открыть новую страницу в сотрудничестве между Вьетнамом и Швейцарией.
Лидеры двух стран выразили общее мнение, что двустороннее сотрудничество позитивно развивается в различных сферах, от политики и дипломатии до экономики, сотрудничества в области развития, науки и технологий, образования и подготовки кадров.
В настоящее время Швейцария является важным экономическим партнером Вьетнама в Европе, занимая 22-е место из 141 страны и территории, инвестирующей в государство Юго-Восточной Азии, с 206 проектами ПИИ на сумму более 1,9 млрд. долл. США. С 1991 по 2021 год Швейцария предоставила Вьетнаму официальную помощь в целях развития (ОПР) на сумму около 600 млн. долл. США.
Обе страны поддерживают обмен делегациями на всех уровнях даже в условиях пандемии COVID-19, сказали они, добавив, что Вьетнам и Швейцария также тесно координируют друг с другом свои действия на многосторонних форумах и в международных организациях, особенно в ООН.
Премьер-министр Тьинь подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение дружбе и сотрудничеству со Швейцарией, и воспользовался этим случаем, чтобы поблагодарить Национальный совет Швейцарии за поддержку и объединение усилий с правительством Швейцарии для укрепления двусторонних связей в последнее время.
Он предложил обеим сторонам активизировать обмен делегациями и людьми, а также усилить координацию на многосторонних форумах во имя мира, процветания и стабильности в регионе и во всем мире.
Указав на глобальную неопределенность, вьетнамский лидер подчеркнул необходимость продвижения международной солидарности и многостороннего подхода, и что Вьетнам и Швейцария должны более тесно сотрудничать в этом контексте.
Он назвал торгово-экономическое сотрудничество важной основой двусторонних отношений, в которой еще остаются широкие возможности, и подчеркнул, что правительство Вьетнама приветствует и обязуется создать оптимальные условия для швейцарских предприятий для расширения инвестиций и ведения долгосрочного бизнеса во Вьетнаме.
Премьер-министр также призвал Швейцарию усилить поддержку вьетнамских малых и средних предприятий в области технологий, профессиональных знаний и повышения потенциала.
Он предложил Швейцарии продолжить переговоры о заключении соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ) для взаимной выгоды.
Вьетнам готов координировать свои действия со Швейцарией и другими членами ЕАСТ, чтобы сократить пробелы в нерешенных вопросах между двумя сторонами, сказал премьер-министр Тьинь.
Премьер-министр поблагодарил Швейцарию за предоставление ОПР для Вьетнама и предложил обеим сторонам тесно координировать действия по реализации Программы сотрудничества в области развития между Швейцарией и Вьетнамом на период 2021-2024 годов с бюджетом ОПР в 78 млн швейцарских франков (76 млн. долл. США), приоритетами которой являются повышение конкурентоспособности частного сектора экономики, развитие экономики, основанной на знаниях, и реагирование на новые вызовы в области развития и изменения климата.
Вьетнам и Швейцария должны укреплять сотрудничество в других областях, таких как инновации, цифровая трансформация, экологический переход, экономика замкнутого цикла и экономика совместного использования, сказал он, предложив Швейцарии поделиться своим опытом в области высококачественного образования и предоставить больше стипендий вьетнамским студентам.
Он призвал Национальный совет Швейцарии продолжать оказывать поддержку и создавать благоприятные условия для вьетнамской общины в европейской стране, чтобы их жизнь была стабильной и они хорошо интегрировались в принимающее общество.
В свою очередь, Кандинас выразил свое хорошее впечатление от красоты Вьетнама, а также его народа и культуры, отметив, что страна Юго-Восточной Азии динамично развивается, выпуская новую продукцию, в том числе электронные автомобили.
Швейцарский лидер сообщил премьер-министру, что он и председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ обсудили меры по активизации двустороннего сотрудничества, особенно по законодательному каналу.
Он также провел рабочую встречу с представителями Министерства промышленности и торговли Вьетнама для поиска путей более практичного и эффективного развития двусторонней дружбы и сотрудничества.
Кандинас отметил, что Вьетнам играет стратегическую роль в отношениях Швейцарии с Юго-Восточной Азией. По словам руководителя, швейцарские предприятия, включая Nestle, довольны условиями ведения бизнеса во Вьетнаме и планируют продолжать долгосрочные инвестиции в страну.
Швейцария продолжит уделять приоритетное внимание Вьетнаму при оказании помощи в целях развития, а также развивать сотрудничество с этой страной в области подготовки кадров, сказал он, добавив, что Швейцария надеется на подписание соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАСТ в следующем году.
На встрече стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Премьер-министр Тьинь высоко оценил активный вклад Швейцарии в поддержание мира, безопасности и развития в мире.
Кандинас выразил поддержку позиции Вьетнама и АСЕАН по обеспечению безопасности, защиты и свободы судоходства и авиации в Восточном море, урегулированию споров мирными мерами в соответствии с международным правом и Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS), полному выполнению Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC), скорому достижению практического и эффективного Кодекса поведения в Восточном море (COC).