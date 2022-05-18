Вьетнам должен изменить модель экономического роста для дальнейшего развития

В отчете Группы Всемирного банка говорится, что для того, чтобы Вьетнам осуществил свое стремление к достижению статуса страны с высоким уровнем доходов к 2045 году, стране необходимо будет изменить свою модель экономического роста, а также резко улучшить способность правительства координировать и проводить реформы экономической политики и государственных инвестиций.

В отчете Группы Всемирного банка о систематической диагностике страны под названием «Как будет развиваться Вьетнам? Реформирование институтов для эффективной реализации» подчеркивается, что традиционная модель роста Вьетнама сталкивается с серьезными проблемами, связанными с пандемией COVID-19, замедлением глобализации и растущей уязвимостью страны к внешним потрясениям, особенно с климатическими рисками.

После определения ряда политических мер и приоритетов реформ, многие из которых не новы, в отчете утверждается, что ключом к успеху станет адаптация институтов.

ВВП Вьетнама на душу населения увеличился в 5 раз за последние три десятилетия, в то время как его институты не адаптировались с той же скоростью, что и Доймой (обновление) в конце 1980-х годов», — сказала региональный директор Всемирного банка во Вьетнаме Кэролин Терк.

«Серия институциональных реформ может помочь стране избежать ловушки среднего дохода за счет повышения эффективности реагирования на новые и сложные глобальные и внутренние вызовы», — заявила Терк.

За последние 35 лет Вьетнам неравномерно реализовывал свои приоритеты в области развития. Он превзошел ожидания в отношении открытости торговли и социальной интеграции, но значительно отстал в содействии зеленому росту и модернизации основной национальной инфраструктуры. Такая изменчивость объясняется его институтами, которые не всегда были хорошо подготовлены к решению все более сложных, часто сквозных приоритетов развития или к содействию переходу к обществу с более высокими доходами. Адаптация и модернизация существующих институтов является ключевым приоритетом стратегии социально-экономического развития, принятой партийным съездом в феврале 2021 года.

В докладе говорится, что для улучшения показателей реализации во Вьетнаме потребуются пять институциональных реформ. Стране необходимо будет создать прочный институциональный якорь, который превратит приоритеты развития в конкретные действия; упорядочить административные процессы для повышения эффективности управления на всех уровнях; использовать рыночные инструменты для мотивации государственных и частных заинтересованных сторон; применять правила и положения для повышения мотивации, доверия и справедливости; и участвовать в процессах участия для обеспечения большей прозрачности и подотчетности.

Вьетнам уже превратился из одной из самых закрытых экономик в мире в одну из самых открытых экономик в 1990-х и 2000-х годах. Но путь от дохода ниже среднего к высокому доходу будет гораздо более сложным.

Более систематически проводя эти институциональные реформы, Вьетнам подкрепит свое видение экономического развития, укрепит свой потенциал для реализации национальных стратегий и повысит свою мотивацию для достижения результатов в нескольких ключевых областях — зеленый рост, цифровая трансформация, доступ к финансовым услугам, социальная защита и модернизация инфраструктуры, что поможет ему достичь своих целей развития.