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Вьетнам должен быть гибким в выборе моделей финансовых центров

Вьетнаму не нужно выбирать между специализированным и всеобъемлющим региональным финансовым центром, вместо этого он может принять гибкий подход к использованию возможностей, считает доктор Хо Куок Туан, старший преподаватель финансов и бухгалтерского учета Бристольского университета. В беседе с корреспондентом Вьетнамского информационным агентства (ВИА), находящимся в Лондоне, в преддверии визита постоянного вице-премьера Нгуен Хоа Биня в Великобританию, который состоится 16-20 марта, Хо Куок Туан пояснил, что финансовые центры традиционно идут двумя путями: специализация или диверсификация.

Специализированный подход может позиционировать Вьетнам как нишевого игрока АСЕАН, как Тель-Авив или Мумбаи, специализирующегося на отдельных услугах, или как глобального игрока, как Дубай, Гонконг или Люксембург. При диверсифицированной модели Вьетнам может стать локальным игроком, как Лиссабон или Атланта, а затем вырасти до конкурента Бангкока или даже Лондона и Нью-Йорка.

Даже если Вьетнам стремится стать всеобъемлющим финансовым центром, он может перенять специализированную модель Дубая для ускорения развития финтех-услуг, особенно в области искусственного интеллекта/машинного обучения и цифровых активов - областей, в которых Вьетнам превосходит других в обучении и применении.

Однако он предупредил, что Хошимину и Данангу следует избегать «наступать друг другу на пятки» при выборе областей специализированного развития, добавив, что один может лидировать в области финтеха, а другой - в области искусственного интеллекта.

Хо Куок Туан Туан также подчеркнул важность человеческого капитала, одного из пяти важных факторов для успешного создания финансового центра, ссылаясь на Индекс глобальных финансовых центров, в котором бизнес-среда, человеческий капитал, инфраструктура, развитие рынка и репутация рассматриваются как ключевые факторы успеха.

ИЖВ/ВИА

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