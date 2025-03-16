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Вьетнам должен быть гибким в выборе моделей финансовых центров
Специализированный подход может позиционировать Вьетнам как нишевого игрока АСЕАН, как Тель-Авив или Мумбаи, специализирующегося на отдельных услугах, или как глобального игрока, как Дубай, Гонконг или Люксембург. При диверсифицированной модели Вьетнам может стать локальным игроком, как Лиссабон или Атланта, а затем вырасти до конкурента Бангкока или даже Лондона и Нью-Йорка.
Даже если Вьетнам стремится стать всеобъемлющим финансовым центром, он может перенять специализированную модель Дубая для ускорения развития финтех-услуг, особенно в области искусственного интеллекта/машинного обучения и цифровых активов - областей, в которых Вьетнам превосходит других в обучении и применении.
Однако он предупредил, что Хошимину и Данангу следует избегать «наступать друг другу на пятки» при выборе областей специализированного развития, добавив, что один может лидировать в области финтеха, а другой - в области искусственного интеллекта.
Хо Куок Туан Туан также подчеркнул важность человеческого капитала, одного из пяти важных факторов для успешного создания финансового центра, ссылаясь на Индекс глобальных финансовых центров, в котором бизнес-среда, человеческий капитал, инфраструктура, развитие рынка и репутация рассматриваются как ключевые факторы успеха.