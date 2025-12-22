Вьетнам добился ряда заметных внешнеполитических успехов в Латинской Америке в 2025 году

Посольство Вьетнама в Бразилии недавно торжественно организовало дружественную встречу по случаю завершения 2025 года с целью подведения итогов внешнеполитической деятельности за год, а также празднования 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Гайаной (1975–2025).



В мероприятии, состоявшемся 19 декабря в Бразилиа, приняли участие заместитель министра иностранных дел Бразилии, посол Сьюзан Клибэнк; посол Гайаны в Бразилии Комптон Бурн; руководитель отдела внешних связей Коммунистической партии Бразилии (PCdoB) Ана Претес; генеральный секретарь Общества бразильско-вьетнамской дружбы (AMBRAVIET) Педру Оливейра, а также послы стран АСЕАН.



Выступая на мероприятии, посол Вьетнама в Бразилии, по совместительству в Гайане, Буй Ван Нги отметил выдающиеся достижения Вьетнама в сфере внешней политики и международной интеграции за прошедший год, а также позитивную динамику развития внешних связей Вьетнама в Латиноамериканском регионе, включая повышение уровня отношений с Бразилией до Стратегического партнёрства и 50-летие установления дипломатических отношений с Гайаной.



Посол Буй Ван Нги подчеркнул, что ярким акцентом в отношениях между Вьетнамом и Бразилией стала экономическая дипломатия: объём двусторонней торговли достиг почти 8 млрд долл. США, при этом экспорт морепродуктов продемонстрировал прорывной рост на 36,7 %, что создало прочную основу для достижения цели 15 млрд долл. США к 2030 году.



Параллельно с тем, как Бразилия в марте 2025 года признала Вьетнам страной с рыночной экономикой, стороны активно запустили переговоры по соглашению о торговле с Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР), а также усилили сотрудничество в сферах высоких технологий, возобновляемой энергетики и продовольственной безопасности.



По случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Гайаной посол Буй Ван Нги отметил, что данный юбилей является важной вехой для дальнейшего укрепления политического доверия между двумя странами, расширения сотрудничества в перспективных областях и активного вклада в поддержание мира, сотрудничество и устойчивое развитие в регионе и во всём мире.



В свою очередь заместитель министра иностранных дел Бразилии Сьюзан Клибэнк подчеркнула, что повышение двусторонних отношений до уровня Стратегического партнёрства в 2024 году стало исторической вехой, укреплённой обменами визитами на высоком уровне и утверждением Плана действий на период 2025–2030 годов, что отражает высокий уровень политического доверия и глубокий политический диалог между двумя странами.



Госпожа Клибэнк также отметила значительный рост двусторонней торговли в сферах сельского хозяйства, продовольствия и морепродуктов, открывающий широкие перспективы сотрудничества в области продовольственной безопасности, биоэнергетики, энергетического перехода, авиации и высоких технологий. В научно-технологической сфере подписание в 2025 году Меморандума о взаимопонимании в области инноваций было расценено как важный шаг вперёд, заложивший основу для передовых исследований и институционального развития.



В рамках мероприятий, посвящённых 50-летию дипломатических отношений между Вьетнамом и Гайаной, посол Гайаны в Бразилии Комптон Бурн выразил стремление к дальнейшему укреплению связей с Вьетнамом, особенно в таких областях, как энергетика, устойчивое лесное хозяйство, торговля, промышленное производство, техническое сотрудничество и экотуризм; одновременно он призвал Вьетнам принять участие в Инициативе Глобального альянса по биоразнообразию, выдвинутой Гайаной.