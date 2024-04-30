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Вьетнам добился значительных экономических успехов после национального воссоединения
В 1976-1980 годах валовой внутренний продукт (ВВП) вырос всего на 1,4 %, а в 1980 году даже сократился на 1 %, когда страна импортировала до 1,57 млн тонн продовольствия.
Выполнение пятилетнего экономического плана 1976 - 1980 гг. столкнулось с трудностями. Тем временем помощь со стороны других социалистических стран резко сократилась, а Китай полностью прекратил поддержку Вьетнама с 1977 года.
Войны на южной и северной границах в 1979 году еще больше осложнили ситуацию, поскольку привели к резкому увеличению расходов на оборону в условиях прекращения помощи из внешних источников.
Столкнувшись с этим фактом, партия и государство в 1979 году начали вносить некоторые изменения в экономическую политику. В сентябре того же года состоялся 6-й пленум ЦК партии 4-го созыва, на котором было принята резолюция № 20-NQ/TW, разрешавшая сочетать плановый механизм с рыночным и вновь использовать частную экономику, включая частный капитал, под управлением государства. Это считалось первым прорывом с точки зрения мировоззрения и экономики.
На своем 9-м пленуме, состоявшемся в декабре 1980 года, Центральный комитет партии 4-го созыва принял решение о расширении и завершении сдельной оплаты труда в сельском хозяйстве. 13 января 1981 года Секретариат ЦК партии издал директиву 100-CT/TW об улучшении использования сдельной работы и распространении этой формы труда на рабочих и группы рабочих в сельскохозяйственных кооперативах.
С 1981 года экономика Вьетнама начала процветать: резко возросло производство продуктов питания, относительно быстро увеличилась стоимость промышленной продукции, значительно сократился дефицит торгового баланса.
Однако в конце 1985 и в 1986 году план реформ "цены - зарплата - деньги" не достиг желаемых результатов из-за несистематического сочетания реформ и старых моделей, что привело к серьезным последствиям. Этот кризис заставил партию и государство осознать, что реформы должны быть проведены основательно.
В декабре 1986 года на VI всевьетнамском съезде партии была принята историческая политика реформ - переход от централизованной плановой экономики с субсидиями к многокомпонентной товарной экономике, которая функционирует в соответствии с рыночным механизмом, управляется государством и ориентирована на социализм.
В результате в 1986-2000 годах ВВП увеличивался в среднем на 6,51% в год. Структура экономики была смещена в сторону усиленной индустриализации и модернизации.
С 2001 года Вьетнам демонстрирует высокие темпы экономического развития и интеграции в мировое сообщество. ВВП в 2009 году увеличился в 12,5 раз по сравнению с 2001 годом, а ежегодные темпы роста ВВП в 2001-2010 годах составляли 7,26%.
С 2008 года Вьетнам превратился из страны с низким уровнем дохода в страну с уровнем дохода ниже среднего. В 2019 году ВВП на душу населения достиг 2 715 долларов США, увеличившись в 15 раз по сравнению с 1990 годом. Уровень бедности по данным Всемирного банка снизился до 6,7 % в 2018 году с 28,9 % в 2002 году.
В 2019 году Вьетнам занял восьмое место в мире и второе в АСЕАН по темпам роста ВВП. Он вошел в число 30 стран с самым быстрым расширением внешней торговли, а также занял 22-е место среди стран-экспортеров по всему миру.
Данные, опубликованные Главным статистическим управлением в 2023 году, показали, что ВВП, рассчитанный в текущих ценах, превысил 10,221 квадриллиона донгов (430 миллиардов долларов США). С таким результатом размер вьетнамской экономики оказался на 34-м месте в прошлогоднем рейтинге британского Центра экономических и деловых исследований (CEBR).
Международный валютный фонд (МВФ) отметил, что в 2023 году Вьетнам зайнял третье место в Юго-Восточной Азии с ВВП по паритету покупательной способности (ППС) в размере 1,438 триллиона долларов США, следуя за Индонезией (4,391 триллиона долларов США) и Таиландом (1,563 триллиона долларов США), и 25-е место в мире.
По прогнозам, к 2026 году ВВП страны (по ППС) достигнет 1,833 триллиона долларов США и займет второе место в Юго-Восточной Азии после Индонезии. По прогнозам, к 2029 году этот показатель достигнет 2,343 триллиона долларов США, что обеспечит экономике 20-е место в мире./.Ханой 30 апреля (ВИА)—
С момента национального воссоединения 30 апреля 1975 года Вьетнам добился выдающихся экономических успехов и сейчас находится на пути к тому, чтобы стать 20-й по величине экономикой в мире.
В 1975 году Вьетнам, раздираемый двумя крупными войнами, был отсталой страной, экономика которой зависела от сельского хозяйства и иностранной помощи. Иностранные займы и материальная помощь составляли более 63% бюджета страны.
В 1976-1980 годах валовой внутренний продукт (ВВП) вырос всего на 1,4 %, а в 1980 году даже сократился на 1 %, когда страна импортировала до 1,57 млн тонн продовольствия.
Выполнение пятилетнего экономического плана 1976 - 1980 гг. столкнулось с трудностями. Тем временем помощь со стороны других социалистических стран резко сократилась, а Китай полностью прекратил поддержку Вьетнама с 1977 года.
Войны на южной и северной границах в 1979 году еще больше осложнили ситуацию, поскольку привели к резкому увеличению расходов на оборону в условиях прекращения помощи из внешних источников.
Столкнувшись с этим фактом, партия и государство в 1979 году начали вносить некоторые изменения в экономическую политику. В сентябре того же года состоялся 6-й пленум ЦК партии 4-го созыва, на котором было принята резолюция № 20-NQ/TW, разрешавшая сочетать плановый механизм с рыночным и вновь использовать частную экономику, включая частный капитал, под управлением государства. Это считалось первым прорывом с точки зрения мировоззрения и экономики.
На своем 9-м пленуме, состоявшемся в декабре 1980 года, Центральный комитет партии 4-го созыва принял решение о расширении и завершении сдельной оплаты труда в сельском хозяйстве. 13 января 1981 года Секретариат ЦК партии издал директиву 100-CT/TW об улучшении использования сдельной работы и распространении этой формы труда на рабочих и группы рабочих в сельскохозяйственных кооперативах.
С 1981 года экономика Вьетнама начала процветать: резко возросло производство продуктов питания, относительно быстро увеличилась стоимость промышленной продукции, значительно сократился дефицит торгового баланса.
Однако в конце 1985 и в 1986 году план реформ "цены - зарплата - деньги" не достиг желаемых результатов из-за несистематического сочетания реформ и старых моделей, что привело к серьезным последствиям. Этот кризис заставил партию и государство осознать, что реформы должны быть проведены основательно.
В декабре 1986 года на VI всевьетнамском съезде партии была принята историческая политика реформ - переход от централизованной плановой экономики с субсидиями к многокомпонентной товарной экономике, которая функционирует в соответствии с рыночным механизмом, управляется государством и ориентирована на социализм.
В результате в 1986-2000 годах ВВП увеличивался в среднем на 6,51% в год. Структура экономики была смещена в сторону усиленной индустриализации и модернизации.
С 2001 года Вьетнам демонстрирует высокие темпы экономического развития и интеграции в мировое сообщество. ВВП в 2009 году увеличился в 12,5 раз по сравнению с 2001 годом, а ежегодные темпы роста ВВП в 2001-2010 годах составляли 7,26%.
С 2008 года Вьетнам превратился из страны с низким уровнем дохода в страну с уровнем дохода ниже среднего. В 2019 году ВВП на душу населения достиг 2 715 долларов США, увеличившись в 15 раз по сравнению с 1990 годом. Уровень бедности по данным Всемирного банка снизился до 6,7 % в 2018 году с 28,9 % в 2002 году.
В 2019 году Вьетнам занял восьмое место в мире и второе в АСЕАН по темпам роста ВВП. Он вошел в число 30 стран с самым быстрым расширением внешней торговли, а также занял 22-е место среди стран-экспортеров по всему миру.
Данные, опубликованные Главным статистическим управлением в 2023 году, показали, что ВВП, рассчитанный в текущих ценах, превысил 10,221 квадриллиона донгов (430 миллиардов долларов США). С таким результатом размер вьетнамской экономики оказался на 34-м месте в прошлогоднем рейтинге британского Центра экономических и деловых исследований (CEBR).
Международный валютный фонд (МВФ) отметил, что в 2023 году Вьетнам зайнял третье место в Юго-Восточной Азии с ВВП по паритету покупательной способности (ППС) в размере 1,438 триллиона долларов США, следуя за Индонезией (4,391 триллиона долларов США) и Таиландом (1,563 триллиона долларов США), и 25-е место в мире.
По прогнозам, к 2026 году ВВП страны (по ППС) достигнет 1,833 триллиона долларов США и займет второе место в Юго-Восточной Азии после Индонезии. По прогнозам, к 2029 году этот показатель достигнет 2,343 триллиона долларов США, что обеспечит экономике 20-е место в мире.