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Вьетнам диверсифицирует рынки сельскохозяйственной продукции на фоне глобальных торговых изменений

Экспорт сельскохозяйственной продукции Вьетнама неизбежно будет подвержен воздействию нарушений в глобальных цепочках поставок и введению односторонних, строгих тарифных политик крупных экономик. Согласно Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды Вьетнама, экспорт сельскохозяйственной продукции Вьетнама неизбежно будет подвержен воздействию нарушений в глобальных цепочках поставок и введению односторонних, строгих тарифных политик крупных экономик. Тем не менее, эти вызовы также открывают возможности для Вьетнама пересмотреть свою экспортную стратегию и сосредоточиться на новых и перспективных рынках.

Юго-Восточная Азия остается ключевым регионом для экспорта сельскохозяйственной продукции Вьетнама. В 2024 году Филиппины стали крупнейшим импортером риса из Вьетнама, закупив около 3,6 миллиона тонн, что составило 40% от общего объема экспортируемого риса страны.

В то же время с момента вступления в силу Соглашения о свободной торговле между Европейским союзом (ЕС) и Вьетнамом в августе 2020 года, Европейский союз стал третьим по величине экспортным рынком для Вьетнама. Такие вьетнамские товары, как рис, кофе и морепродукты, получили выгоду от преференциальных тарифов в рамках соглашения, что открыло путь для более активного проникновения на рынок.

В 2024 году общий объем экспорта Вьетнама в Европейский союз, по оценкам, составил 51,7 миллиарда долларов США, что на 18,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Япония и Республика Корея также продолжают отдавать предпочтение вьетнамской сельскохозяйственной продукции — в том числе рису, кофе, тропическим фруктам и перцу — благодаря высокому качеству и соответствию вкусовым предпочтениям потребителей этих стран.

Помимо традиционных рынков, вьетнамская сельхозпродукция обладает значительным потенциалом на развивающихся рынках, таких как Африка, Индия, Латинская Америка, Ближний Восток и исламские страны. Эти регионы характеризуются большим населением и растущим спросом на продовольствие, особенно в таких сегментах, как переработанные продукты, рис, морепродукты и тропические фрукты./.

Япония и Республика Корея также продолжают отдавать предпочтение вьетнамской сельскохозяйственной продукции, включая рис, кофе, тропические фрукты и перец, благодаря высокому качеству продукции и ее соответствию потребительским предпочтениям в этих странах.

Помимо традиционных рынков, вьетнамская сельскохозяйственная продукция имеет значительный потенциал в таких развивающихся регионах, как Африка, Индия, Латинская Америка, Ближний Восток и исламские страны. Эти регионы характеризуются большими населениями и растущим спросом на продукты питания, особенно в таких сегментах, как переработанные продукты, рис, морепродукты и тропические фрукты.

ВИА/ИЖВ

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