Вьетнам демонстрирует твёрдую приверженность Глобальному договору о миграции

В интервью, данном Вьетнамскому информационному агентству накануне обзорной конференции, посвящённой пятилетней реализации национального плана Вьетнама по выполнению Глобального договора о миграции (GCM), глава представительства Международной организации по миграции (МОМ) Кендра Ринас заявила, что МОМ высоко оценивает это лидерство, особенно роль Министерства иностранных дел, и остаётся надёжным партнёром в продвижении эффективного управления миграцией, приносящей пользу как отдельным людям, так и государствам.

Она отметила, что Вьетнам добился значительного прогресса в расширении легальных каналов миграции и борьбе с нерегулярной миграцией, незаконной перевозкой мигрантов и торговлей людьми, особенно в контексте противодействия онлайн-мошенничеству и нелегальной занятости в кибермошеннических центрах. Кроме того, страна уделяет приоритетное внимание защите мигрантов и снижению их уязвимости, делая особый акцент на перемещении населения, вызванном изменением климата.

Шестимиллионная вьетнамская диаспора является одной из самых динамичных транснациональных общин в мире, ежегодно перечисляя на родину около 16 млрд долларов США и выступая связующим звеном между Вьетнамом и более чем 130 странами мира. Правительство Вьетнама рассматривает соотечественников за рубежом как «неотъемлемую часть нации и важный ресурс национального развития». В то же время вьетнамские мигранты вносят значительный вклад в экономический рост, инновации и культурную дипломатию стран их пребывания.

В период с 2020 по 2025 год, за исключением времени пандемии COVID-19 (2020–2021 гг.), из Вьетнама ежегодно в среднем выезжали около 150 000 работников по контракту. С введением в действие Закона о вьетнамских трудовых мигрантах (Закон № 69/2020/QH14), отметила Ринас, правительство страны стремится обеспечить более эффективную защиту прав вьетнамских мигрантов.

Касаясь реформы политики, она подчеркнула пересмотр в 2024 году Закона о предупреждении и борьбе с торговлей людьми, в котором особое внимание уделяется человекоориентированному подходу при разработке политики, включая признание «лица, находящегося в процессе установления статуса жертвы, в качестве жертвы». В обновлённой редакции закон предусматривает всестороннюю поддержку с учётом индивидуальных потребностей, а также различные режимы помощи не только для граждан Вьетнама, но и для лиц без гражданства, иностранцев, ставших жертвами торговли людьми на территории Вьетнама, а также лиц моложе 18 лет, сопровождающих жертву.

Она отметила, что пересмотренный закон стал значительно более инклюзивным, поскольку предписывает предоставление услуг поддержки с учётом возраста, гендерных особенностей и состояния здоровья, что позволяет учитывать специфические риски, с которыми сталкиваются различные группы населения. Это способствует улучшению интеграции и предотвращению повторной миграции.

Кроме того, правительство издало Декрет № 162, детализирующий меры по противодействию торговле людьми и обеспечивающий оперативное реагирование на меняющиеся вызовы. Недавний запуск горячей линии 111 - национальной горячей линии Вьетнама по борьбе с торговлей людьми - подчёркивает приверженность правительства укреплению межведомственной координации и механизмов перенаправления пострадавших на основе стандартизированных процедур.

Как ведущее миграционное агентство, Международная организация по миграции (МОМ) рассматривает Глобальный договор о миграции (GCM) как практическую рамочную основу для использования миграции в качестве стратегии адаптации.