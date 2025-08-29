Вьетнам демонстрирует современный парк танков на выставке национальных достижений

На выставке под открытым небом представлены ракеты и военная техника, разработанные и модернизированные группами оборонной промышленности Вьетнама. Фото: ВИA

Мероприятие является одной из ключевых событий, приуроченных к 80-летию Дня независимости (2 сентября).



Министерству национальной обороны поручено представить экспозиции как в помещении под девизом «Строительство для развития», так и на открытом воздухе под девизом «Меч и щит». На открытой площадке площадью более 23 500 кв. м представлены танки, находящиеся на вооружении Вьетнамской народной армии (ВНА), демонстрируя гордость, мощь и современные возможности бронетанковых войск страны.



Майор Нгуен Вьет Зунг, заместитель начальника штаба 201-й танковой бригады бронетанкового корпуса Министерства национальной обороны, сказал, что его подразделение рассматривает участие в выставке как задачу, имеющую большое значение для мероприятия, посвященного 80-летию национальных достижений, а также для всего бронетанкового корпуса и 201-й бригады.



Он отметил, что подготовка была проведена на основе подробных планов, включая разведку маршрута, технические осмотры, техническое обслуживание и ремонт, чтобы обеспечить оптимальное состояние танков. Машины были перекрашены и доставлены на выставочную площадку в условиях абсолютной безопасности для персонала, транспортных средств и оборудования.



201-я бригада привезла на выставку пять танков, в том числе два Т-90, два Т-62 и один модернизированный Т-54Б.



По словам майора Нгуен Вьет Зунга, Т-90С, самый современный танк в арсенале Вьетнама, весит 46,7 тонны и сочетает в себе мощную огневую мощь, высокую мобильность и многослойную броневую защиту. Управляемый экипажем из трех человек, он оснащен 125-мм пушкой и системами активной и пассивной защиты. Танк способен стрелять ракетами из своей основной пушки и доказал свою эффективность в ходе тренировок и в боевой готовности.

