НОВОСТИ

Вьетнам демонстрирует современный парк танков на выставке национальных достижений

Вьетнам демонстрирует некоторые из своих самых современных танков на национальной выставке "80-летний путь независимости – свободы – счастья", которая открылась 28 августа во Вьетнамском выставочном центре в общине Донгань, Ханой.
  На выставке под открытым небом представлены ракеты и военная техника, разработанные и модернизированные группами оборонной промышленности Вьетнама. Фото: ВИA  

Мероприятие является одной из ключевых событий, приуроченных к 80-летию Дня независимости (2 сентября).

Министерству национальной обороны поручено представить экспозиции как в помещении под девизом «Строительство для развития», так и на открытом воздухе под девизом «Меч и щит». На открытой площадке площадью более 23 500 кв. м представлены танки, находящиеся на вооружении Вьетнамской народной армии (ВНА), демонстрируя гордость, мощь и современные возможности бронетанковых войск страны.

Майор Нгуен Вьет Зунг, заместитель начальника штаба 201-й танковой бригады бронетанкового корпуса Министерства национальной обороны, сказал, что его подразделение рассматривает участие в выставке как задачу, имеющую большое значение для мероприятия, посвященного 80-летию национальных достижений, а также для всего бронетанкового корпуса и 201-й бригады.

Он отметил, что подготовка была проведена на основе подробных планов, включая разведку маршрута, технические осмотры, техническое обслуживание и ремонт, чтобы обеспечить оптимальное состояние танков. Машины были перекрашены и доставлены на выставочную площадку в условиях абсолютной безопасности для персонала, транспортных средств и оборудования.

201-я бригада привезла на выставку пять танков, в том числе два Т-90, два Т-62 и один модернизированный Т-54Б.

По словам майора Нгуен Вьет Зунга, Т-90С, самый современный танк в арсенале Вьетнама, весит 46,7 тонны и сочетает в себе мощную огневую мощь, высокую мобильность и многослойную броневую защиту. Управляемый экипажем из трех человек, он оснащен 125-мм пушкой и системами активной и пассивной защиты. Танк способен стрелять ракетами из своей основной пушки и доказал свою эффективность в ходе тренировок и в боевой готовности.

  На выставке под открытым небом представлены ракеты и военная техника, разработанные и модернизированные группами оборонной промышленности Вьетнама. Фото: ВИA  
Между тем Т-54Б - это средний танк, вооруженный 100-мм пушкой и пулеметами, экипаж которого состоит из четырех человек. Оснащенный более мощным двигателем, взрывоопасной реактивной броней и интеллектуальной системой управления огнем, он был главной опорой во время войны сопротивления против США, принимая участие в крупных кампаниях от маршрута 9 в Южном Лаосе и Куангчи до Центрального нагорья и исторической кампании Хо Ши Мина.

На открытой выставочной площадке Министерства национальной обороны представлено 96 единиц техники в 61 категории, которые иллюстрируют боевую тактику и оперативное искусство. Наряду с танками посетители могут увидеть военно-морскую технику, средства противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, артиллерию и специальную технику специального назначения, а также вертолет, представленный под девизом “Стремление к небу”.

Выставка открыта бесплатно с 29 августа по 5 сентября, ежедневно с 9 утра до 10 вечера.


ИЖВ/ВИА

