Вьетнам демонстрирует свою привлекательность для туристов по мере приближения Тэта

Онлайн-платформа для путешествий Agoda сообщила о 139-процентном росте числа запросов иностранных туристов на размещение в период Тэт по сравнению с тем же периодом 2024 года, причем лидером роста стали китайские туристы, число которых увеличилось почти втрое. Эта тенденция поддерживает амбициозную цель Вьетнама - принять 22 миллиона иностранных туристов в этом году.

Среди наиболее популярных направлений остров Фукуок в южной провинции Киенжанг стал самым востребованным местом, где число запросов на размещение выросло более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Город Далат в провинции Ламдонг на Центральном нагорье, город Нячанг в центральной провинции Кханьхоа и Фантхиет в центральной провинции Биньтхуан также продемонстрировали значительный рост запросов на 167%, 88% и 89%, соответственно.

Только в Хошимине несколько туристических компаний сообщают об активном бронировании билетов, а многочисленные внутренние направления вызывают интерес у местных и иностранных путешественников.

В период с 4 по 31 января компания Saigontourist Travel Service Company Limited собирается принять и обслужить 19 800 круизных пассажиров из таких стран, как США, Канада и Великобритания. Они забронировали комплексное путешествие по Вьетнаму, выходящее за рамки остановки в южном экономическом центре.

В тандеме с усилиями частного сектора муниципальный департамент туризма запустил рекламную кампанию в международном терминале прибытия аэропорта Таншоннят. Инициатива приветствует путешественников на 27 языках и предоставляет QR-коды, связывающие с системой туристической информации, подчеркивая стремление города создать гостеприимную среду.

Нгуен Тхи Ань Хоа, директор департамента, сообщила, что аэропорт обслуживает более 40 миллионов пассажиров в год. Она считает 2025 год поворотным для туристического сектора города, отмеченным инновационными продуктами, профессиональными услугами, захватывающими событиями, укреплением связи и креативными маркетинговыми стратегиями.

Фестиваль Лунного Нового года, который в народе называют Тэт, является крупнейшим традиционным праздником страны. В этом году перерыв в праздновании продлится с 25 января (26-й день последнего месяца года Дракона) по 2 февраля (пятый день года Змеи).