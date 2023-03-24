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Вьетнам демонстрирует рост выше среднего
В статье, озаглавленной «Макроэкономическая политика Вьетнама и восстановление после COVID», проф. Панкадж Джа, директор Центра исследований безопасности Индийской школы международных отношений Джиндал, сослался на последние отчеты МВФ, в которых говорится, что реальный валовой внутренний продукт Вьетнама (ВВП) в 2023 году оценивается в 6,2%, и это ясно указывает на то, что Вьетнам избегает обычных рецессионных тенденций на азиатских рынках и демонстрирует рост выше среднего.
Он отметил, что уровень инфляции менее 4% ясно показывает, что Вьетнам, вероятно, станет многообещающей экономикой в Азии.
Если взглянуть на основные показатели Вьетнама после пандемии COVID-19, то ясно видно, что ежегодные темпы экономического роста Вьетнама колебались между 6,3% и 6,5% в течение десятилетия, предшествовавшего текущему.
Одним из основных аспектов этого экономического роста, который был выше среднего, были высокие прямые иностранные инвестиции, увеличение внутреннего потребления, значительный рост среднего класса и сосредоточенность Вьетнама на продвижении своей производственной деятельности, ориентированной на экспорт.
Что касается других важных аспектов, то за последние несколько лет страна получила кредиты от многих других международных агентств. Согласно статье, благодаря финансированию и грантам от различных международных экономических агентств она смогла модернизировать свою инфраструктуру автомобильного, железнодорожного транспорта и пограничного сообщения наряду с содействием социально-экономическому росту во всех провинциях.
Отмечается, что в течение определенного периода времени Вьетнам прилагал серьезные усилия для становления общества сети знаний. Это включает в себя совершенствование применения политики, укрепление потенциала заинтересованных сторон и предоставление информации сообществам на регулярной основе. Вьетнам также получил грант в размере более 2 млн. долл. США на создание устойчивой к изменению климата инклюзивной инфраструктуры через фонд высоких технологий от Азиатского банка развития (АБР). Что касается достижения целей устойчивого развития ООН, то она успешно обеспечивает электроэнергией свое население.
Международное внимание привлекли два различных аспекта: Вьетнам занимает 70-е место из 190 стран по легкости ведения бизнеса и его главной сильной стороной является молодое население, почти 70% которого в возрасте от 15 до 64 лет.
Туристический сектор будет расти и дальше, учитывая тот факт, что страна подписала всеобъемлющее соглашение о стимулировании устойчивого туризма и восстановлении после COVID на национальном уровне. В течение 2022-2025 гг. совокупные средние темпы роста туризма ожидаются в среднем на уровне 13,5% в год, продолжил индийский эксперт.
Трансформация также происходит с точки зрения фискальной и монетарной осмотрительности, а также проведения реформ в банковской системе и финансовом управлении. Кампания по борьбе с коррупцией, предпринятая Вьетнамом за последние несколько лет, укрепила доверие инвесторов, и ожидается, что Вьетнам получит дивиденды от улучшения бизнес-среды, рыночных связей и относительно сравнительных преимуществ среди других конкурентов в Юго-Восточной Азии.
Как и ожидалось, фундаментальные показатели укрепляются, и поэтому Вьетнам может стать свидетелем более сильного экономического роста и улучшения макроэкономической стабильности в 2023 году, добавил он.