НОВОСТИ

Вьетнам демонстрирует промышленные достижения на выставке EMO Hannover 2025

Более 1 600 участников из 45 стран, включая Вьетнам, собрались на выставке EMO Hannover 2025 - ведущей мировой ярмарке производственных технологий, проходящей с 22 по 26 сентября в Ганновере, столице федеральной земли Нижняя Саксония (Германия).

Торговое представительство Вьетнама в Германии в партнерстве с Ассоциацией механико-электрических предприятий Хошимина (HAMEE) открыло вьетнамский стенд и провело мероприятие по поиску деловых партнеров для вьетнамских компаний в механическом и электрическом секторах. На стенде были представлены 16 предприятий, демонстрирующих широкий спектр продукции, от машиностроения и точного машиностроения до пресс-форм, штампов, стальных конструкций, листового металла, строительной техники и оборудования для электрических, контрольных, автоматических и цифровых технологий.

Выставка EMO Hannover 2025, посвященная теме «Инновации в производстве», привлекла 80 000 посетителей со всего мира, предоставив вьетнамским компаниям платформу для демонстрации своих продуктов и установления прямых контактов с ведущими компаниями из Германии и Европейского союза.

24 сентября Дан Тхи Тхань Фыонг, торговый советник Вьетнама в Германии, провела круглый стол и посетила Ганноверский центр производственных технологий (PZH), один из крупнейших в Германии научно-исследовательских центров в области производственных технологий, где около 270 инженеров и ученых-естественников проводят исследования и читают лекции в восьми институтах Ганноверского университета имени Лейбница.

Петер Айзеншмидт, старший директор по международным отношениям Hannover Impuls, проинформировал вьетнамские компании о немецком рынке, уделив особое внимание Нижней Саксонии, и подробно рассказал о поддержке, которую Hannover Impuls оказывает местным промышленным предприятиям.

В рамках выставки EMO Hannover Торговое представительство Вьетнама организовало встречу делегации HAMEE с представителями Немецкой ассоциации машиностроительной промышленности (VDMA), одной из самых влиятельных промышленных ассоциаций Европы.

Генеральный директор VDMA Тило Бродтманн рассказал о масштабах деятельности ассоциации, отметив, что она объединяет 3600 членов, в том числе более 400 компаний из других европейских стран и Великобритании. Штаб-квартира VDMA находится во Франкфурте, а представительства ассоциации открыты в Индии, Сингапуре, Бельгии, Китае, Японии, Бразилии и США. Хотя большинство членов ассоциации - это малые и средние предприятия, на их долю приходится до 80 % экспорта машинного оборудования Германии.

Даниэль Зах-Кортс, управляющий директор берлинского офиса VDMA, подчеркнул растущий спрос на рабочую силу в секторах машиностроения и механического инжиниринга Германии, указав на возможности для вьетнамских поставщиков удовлетворить эту потребность.



