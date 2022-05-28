Вьетнам делится опытом обеспечения образовательных услуг в условиях COVID-19

Форум объединяет министров образования из более чем 100 стран мира. Фото: Минь Хоп/ВИА

Вьетнам поделился опытом предоставления образовательных услуг для детей во время и после пандемии COVID-19, а также национальной политикой климатического образования на Всемирном форуме образования 2022 года (EWF), который проходил в Лондоне с 23 по 26 мая.

В ходе обсуждения обновления недорогого образования в Азии заместитель посла Вьетнама в Великобритании То Минь Тху рассказала о мерах, которые Вьетнам применил для обеспечения доступа всех детей к образовательным услугам, особенно в течение нескольких месяцев социального дистанцирования, которое вынуждало детей c разными уровнями образования оставаться дома, поскольку четвертая волна COVID-19 обрушилась на Вьетнам в апреле 2021 года.

Она сказала, что правительство Вьетнама приняло различные меры с приоритетом вакцинации молодежи, чтобы школы могли вновь открыться с марта 2022 года.

По ее словам, на сегодняшний день более 98% учащихся в возрасте от 12 до 17 лет во Вьетнаме получили по крайней мере одну прививку от COVID-19, а более 96% - две.

Тху подчеркнула, что в условиях пандемии Вьетнам считает цифровизацию образования очень важной задачей с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), оцифровкой учебных программ и улучшением возможностей ИКТ для учителей и учащихся.

Вьетнам поставил цель: к 2025 году все образовательные учреждения будут применять систему управления школами, основанную на цифровых данных и технологиях, цифровое образование станет ключевым элементом системы высшего образования в 2030 году, а 100% высших учебных заведений будут предоставлять программы онлайн-обучения.

Тху подчеркнула, что Вьетнам обязуется и обеспечивает спонсорство сектора образования, предоставляя финансирование и ссуды учебным заведениям и студентам, а также выделяя не менее 20% расходов своего государственного бюджета на сектор образования.

Страна работала над модернизацией инфраструктуры онлайн-обучения в рамках программы «Интернет и компьютеры для учащихся», в рамках которой учащимся было предоставлено более 1 млн. компьютеров. В рамках программы поставщики телекоммуникационных услуг будут предоставлять учащимся SIM-карты 3G и объем интернета, чтобы их компьютеры были подключены к интернету для онлайн-обучения.

Тху подтвердила, что Вьетнам добился больших успехов в предоставлении школам автономии и ответственности, а также в повышении качества и стандартов оценки образовательных учреждений.

Она добавила, что в постпандемический период Вьетнам полон решимости восстановить преподавательскую и учебную деятельность, и продвигать образовательные достижения с помощью стратегических планов и обязательств по поддержке детей из неблагополучных семей, обеспечивая высокое качество и справедливость в образовании.

В ходе обсуждения политики климатического образования первый секретарь по вопросам образования посольства Вьетнама в Великобритании Чан Хуонг Ли сказала, что экологическое образование во вьетнамских школах играет важную роль в повышении осведомленности общественности об изменении климата и содействии координации усилий по реагированию на изменение климата местных сообществ и международных организаций.

Ли подтвердила, что экологическое образование является одной из целей устойчивого развития Вьетнама, отметив, что во Вьетнаме экологическая политика разрабатывается от национального уровня до школ, включая развитие системы знаний и навыков для реагирования на изменение климата и стихийные бедствия во Вьетнаме в школах на всех уровнях.

По ее словам, экологическое образование во Вьетнаме было интегрировано в общеобразовательную программу по таким предметам, как физика, география и биология, с соответствующими знаниями, навыками и реагированием на стихийные бедствия, а также с защитой природных ресурсов и животных, эффективным использованием энергии, добавив, что также были разработаны документы и пособия по экологическому просвещению для руководителей системы образования и учителей.

Ли сказала, что экологическое образование во Вьетнаме также осуществляется посредством кампаний и внеклассных мероприятий, добавив, что высшие учебные заведения также участвуют в подготовке инженеров-экологов и лекторов, а также в реализации исследовательских проектов.

Она подчеркнула, что Вьетнам будет и впредь содействовать международному сотрудничеству в сфере образования, особенно между отечественными учебными заведениями и их зарубежными коллегами в области образовательных исследований и цифровизации для повышения качества преподавания и обучения, а также образовательной среды во Вьетнаме.

На форме на тему «Образование: вместе двигаться вперед; сильнее, смелее, лучше» собрались руководители образования из более чем 100 стран мира, представители международных и неправительственных организаций. В этом году он сосредоточился на том, как оптимизировать технологии, искусственный интеллект и опыт для укрепления систем образования и экономики во всем мире. Форум также сосредоточился на том, как страны могут развивать системы образования с ограниченными ресурсами.



