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НОВОСТИ

Вьетнам делится опытом в области экономического развития, народонаселения для достижения ЦУР

Заместитель министра планирования и инвестиций Чан Зуй Донг отметил усилия и достижения Вьетнама в области экономического развития и народонаселения для достижения целей устойчивого развития (ЦУР). Выступая на 57-й сессии Комиссии по народонаселению и развитию (CPD57) экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС), заместитель министра планирования и инвестиций Чан Зуй Донг отметил усилия и достижения Вьетнама в области экономического развития и народонаселения для достижения целей устойчивого развития (ЦУР).

Он также упомянул о решениях, принятых правительством для сокращения бедности и обеспечения гендерного равенства.

Чан Зуй Донг и другие делегаты рассмотрели ход выполнения Программы действий Международной конференции по народонаселению и развитию (МКНР) за последние более чем 30 лет и ЦУР, а также предложили решения современных проблем.

В кулуарах сессии, которая проходила 29-30 апреля, вьетнамская делегация вместе с Австралией, Лаосом и Камбоджей выступила сопредседателем мероприятия, посвященного оптимизации результатов МКНР для стимулирования устойчивого развития и роста.

В состав Комиссии по народонаселению и развитию входят 47 государств-членов, избираемых ЭКОСОС на четыре года на основе географического распределения. Комиссия консультирует Совет по вопросам и тенденциям в области народонаселения, а также осуществляет мониторинг и оценку выполнения Программы действий Международной конференции по народонаселению и развитию./. Ханой 1 мая (ВИА)—

Выступая на 57-й сессии Комиссии по народонаселению и развитию (CPD57) Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС), заместитель министра планирования и инвестиций Чан Зуй Донг отметил усилия и достижения Вьетнама в области экономического развития и народонаселения для достижения целей устойчивого развития (ЦУР).

Он также упомянул о решениях, принятых правительством для сокращения бедности и обеспечения гендерного равенства.

Чан Зуй Донг и другие делегаты рассмотрели ход выполнения Программы действий Международной конференции по народонаселению и развитию (МКНР) за последние более чем 30 лет и ЦУР, а также предложили решения современных проблем.

В кулуарах сессии, которая проходила 29-30 апреля, вьетнамская делегация вместе с Австралией, Лаосом и Камбоджей выступила сопредседателем мероприятия, посвященного оптимизации результатов МКНР для стимулирования устойчивого развития и роста.

В состав Комиссии по народонаселению и развитию входят 47 государств-членов, избираемых ЭКОСОС на четыре года на основе географического распределения. Комиссия консультирует Совет по вопросам и тенденциям в области народонаселения, а также осуществляет мониторинг и оценку выполнения Программы действий Международной конференции по народонаселению и развитию.

ВИА/ИЖВ

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