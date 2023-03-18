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Вьетнам делится опытом борьбы с коррупцией
Он подтвердил, что Коммунистическая партия и правительство Вьетнама определяют борьбу с коррупцией как важную, неотложную и сложную задачу, которая играет жизненно важную роль в развитии страны.
Он предложил содействовать институциональному строительству, укреплению механизма контроля и дисциплины, совершенствованию правовой системы, особенно преодолению лазеек в правовых нормах, совместимых с развитием рыночной экономики.
Необходимо пересмотреть и издать положения о публичности и прозрачности активов и доходов, а также принять решения по ограничению использования наличных денег в экономических и гражданских сделках, способствовать борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями, продолжил он.
Вьетнамский чиновник отметил, что международная солидарность и сотрудничество являются важной основой для взаимного развития и построения справедливого и цивилизованного мира.
Международное совещание по криминалистике — это ежегодное мероприятие, организованное Кубой. Он стал престижным форумом в Латинской Америке для обмена опытом в области антикриминальной политики с участием большого числа прокуроров, юристов, судей, судмедэкспертов, профессоров и ведущих исследователей.
В ходе пребывания на Кубе вьетнамская делегация провела переговоры с главой Верховной народной прокуратуры Кубы Ямилой Пенья Охеда и российской делегацией.