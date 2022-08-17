Вьетнам делает решительные шаги в постпандемическом восстановлении

Статья Джеймса Бортона в AsiaGlobal Online (скриншот) Вьетнам пережил шторм пандемии благодаря сочетанию сильного, но гибкого государственного руководства, завоевавшего доверие и поддержку граждан, быстрого и гибкого реагирования и инновационного использования технологий. Об этом написал в издании AsiaGlobal Online Джеймс Бортон из Школы перспективных международных исследований при Университет е Джона Хопкинса.

По словам эксперта, в начале 2020 года, когда разразилась пандемия COVID-19, мало кто ожидал, что Вьетнам, страна с почти 100-миллионным населением, признанная одной из самых молодых и быстрорастущих экономик Юго-Восточной Азии, станет успешной моделью по готовности к пандемии и реагирование на нее.

Он процитировал профессора Ву Тхань Вана из Академии журналистики и коммуникаций в Ханое, который сказал, что эффективная коммуникация и реализация политики привели к общественному доверию к правительству, поддержке гражданами политики правительства и ее соблюдению.

Доверие общества к правительству Вьетнама во время пандемии является хорошей демонстрацией этих отношений.

Джеймс Бортон также написал, что в начале 2021 года Вьетнам поразила четвертая волна инфекций, вызванная высококонтагиозным штаммом «Омикрон», что привело к обязательному закрытию второстепенных предприятий, точек питания и баров, а также к ограничениям на транспортные услуги в городах, включая Ханой и Хошимин. Несмотря на экономические трудности, с которыми столкнулись граждане, массовая вакцинация, начатая правительством в марте 2021 года, оказалась важным путем к открытию страны.

Еще одним аспектом реакции Вьетнама на COVID-19 было подавление правительством коррупции, связанной с пандемией. Это включало уголовное преследование за злоупотребление властью, связанное с распространением наборов для тестирования на коронавирус.

Заместитель министра иностранных дел был арестован по подозрению в получении взяток в связи с репатриацией застрявших за границей вьетнамцев. Позволив предать огласке случаи взяточничества со стороны чиновников, правительство и Коммунистическая партия завоевали доверие граждан не только в своих усилиях по борьбе с COVID-19, но и в своей продолжающейся кампании по борьбе с коррупцией.

Эксперт также сообщил, что сочетание эффективной политики в отношении пандемии вкупе с антикоррупционными мерами подтолкнуло экономику к росту на 7% в этом году по мере снижения рисков от коронавируса.

Вьетнам также удвоил усилия по созданию торговых и инвестиционных партнерств за рубежом. Открытие страны и ее нынешняя траектория устойчивого экономического восстановления могут быть объяснены сильным чувством общности и патриотизма, а также подвижным и гибким, но решительным руководством правительства в ответ на огромные проблемы, которые создала глобальная пандемия. Это указывает на то, что страна стала сильным экономическим и стратегическим игроком в регионе, одним из ведущих государств-членов АСЕАН и очень востребованным партнером в мире соперничества великих держав, написал Джеймс Бортон.