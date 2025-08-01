НОВОСТИ
Вьетнам готов стать ключевым звеном в мировой полупроводниковой промышленности
Председатель совета Хонг-Юань Ли проинформировал заместителя премьер-министра Нгуен Чи Зунга о прогрессе, достигнутом в соответствии с его предложениями, во время встречи, состоявшейся в мае 2025 года. Он сказал, что совет составил список из 16 выдающихся экспертов, ученых и корпоративных лидеров, имеющих большой опыт работы в высокотехнологичном и полупроводниковом секторах Тайваня.
В эту консультативную группу входят бывшие топ-менеджеры ведущих мировых полупроводниковых и технологических корпораций, исследователи из престижных университетов и институтов США и Тайваня (Китай), а также специалисты в таких областях, как разработка чипов, производство, искусственный интеллект, квантовые технологии и интеллектуальное производство.
Заместитель председателя совета Конрад Янг добавил, что в этом году выдающимся вьетнамским менеджерам, экспертам, преподавателям, аспирантам-исследователям и студентам, работающим или обучающимся в областях, связанных с полупроводниками, будет предложено 100 стипендий. Ожидается, что стипендиальная программа будет проходить в три-четыре этапа, первый из которых запланирован на сентябрь 2025 года во время выставки SEMICON Taiwan 2025.
Заместитель премьер-министра Нгуен Чи Зунг поблагодарил Совет за оперативное продвижение планов сотрудничества после их предыдущей встречи. Он подтвердил, что Вьетнам создал наиболее благоприятные политические механизмы и экосистему для поддержки полупроводниковой промышленности, а человеческие ресурсы являются самым ценным активом страны.
Он подчеркнул твердую и долгосрочную приверженность партии и правительства Вьетнама развитию полупроводниковой промышленности. Он подчеркнул, что Вьетнам имеет четкую стратегию и амбиции в этой области и быстро превращается в центральный узел и ключевое звено в региональной и глобальной цепочках создания стоимости полупроводников.
Заместитель премьер-министра призвал к большей международной поддержке, в частности, опираясь на ценный опыт тайваньских специалистов.
Он поручил Министерству финансов разработать подробный план действий по реализации конкретных проектов сотрудничества с советом, включая координацию подготовки к началу официальной консультативной деятельности экспертной группы во Вьетнаме.
Чиновник предложил основные направления деятельности, такие как разработка и внедрение национальной стратегии развития полупроводников; привлечение иностранных инвестиций в высокотехнологичный и полупроводниковый секторы; и содействие передаче технологий на различных этапах цепочки поставок полупроводников, особенно путем развития научно-исследовательских центров, лабораторий и совместных исследовательских инициатив.
Он также предложил укрепить сотрудничество с Советом по созданию крупных научно-исследовательских центров во Вьетнаме для поддержки инноваций, подготовки кадров и передачи технологий в области полупроводников.