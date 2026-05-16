Вьетнам готов содействовать укреплению связей между БРИКС и Азиатско-Тихоокеанским регионом
Нгуен Минь Ханг подчеркнула, что всё более сложная международная обстановка свидетельствует о насущной необходимости реформирования и укрепления многосторонних институтов и системы глобального управления, чтобы они были способны обеспечивать соблюдение основных принципов международного права и Устава ООН, а также эффективно реагировать на конфликты и их негативное влияние на торговлю, энергетику, цепочки поставок и глобальный экономический рост, особенно в развивающихся странах.
По словам заместителя министра иностранных дел Вьетнама, данные институты также должны идти в ногу со стремительным развитием науки, технологий и инноваций, особенно в сфере искусственного интеллекта.
В этой связи Нгуен Минь Ханг призвала страны действовать ответственно в соответствии с международным правом и Уставом ООН; уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность государств; воздерживаться от применения силы или угрозы её применения и урегулировать споры мирным путём посредством диалога. Она также подчеркнула важность обеспечения безопасности, надёжности и свободы судоходства и авиасообщения через проливы в соответствии с международным правом, включая ЮНКЛОС.
Представитель Вьетнама предложила БРИКС укреплять сотрудничество по линии Юг–Юг и активизировать диалог Север–Юг при формировании структур глобального управления, уделяя приоритетное внимание обеспечению справедливого доступа развивающихся стран к финансовым ресурсам, технологиям и знаниям.
Участники встречи также призвали к реформированию международной финансовой архитектуры, укреплению устойчивости к экономическим вызовам, повышению продовольственной, энергетической безопасности и устойчивости цепочек поставок, а также к укреплению открытой, справедливой и основанной на правилах многосторонней торговой системы с Всемирной торговой организацией (ВТО) в её центре.
Встреча вновь подтвердила роль БРИКС в продвижении диалога, сотрудничества и усилении голоса стран Глобального Юга с целью формирования более справедливого и инклюзивного мирового порядка.
На полях встречи Нгуен Минь Ханг и главы делегаций нанесли визит вежливости Премьер-министру Индии Нарендре Моди. В ходе встречи представитель Вьетнама предложила главе индийского правительства поручить профильным ведомствам Индии тесно координировать действия с Вьетнамом для оперативной и эффективной реализации ключевых результатов недавнего государственного визита Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама в Индию.
Со своей стороны Премьер-министр Нарендра Моди высоко оценил результаты визита Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама в Индию, подчеркнув его стратегическое значение и открытие новой эпохи двустороннего сотрудничества. Для реализации этих ожиданий, по его словам, необходимо эффективно выполнять подписанные договорённости и соглашения, а министерствам иностранных дел двух стран следует тесно взаимодействовать в мониторинге и продвижении их реализации.
По этому случаю Нгуен Минь Ханг также провела двусторонние встречи с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, министром иностранных дел Уганды Одондо Джедже Абубакаром, первым заместителем министра иностранных дел Беларуси Сергеем Лукашевичем, заместителем министра иностранных дел Саудовской Аравии Валидом бин Абдулкаримом Эль-Херейджи, постоянным секретарём министерства иностранных дел Нигерии Дуномой Умаром Ахмедом и государственным министром министерства иностранных дел ОАЭ Халифой Шахином Аль Мараром.
В ходе встреч представители зарубежных стран поздравили Вьетнам с достигнутыми экономическими успехами и выразили согласие в необходимости укрепления сотрудничества в сферах инвестиций, торговли, финансов, образования и подготовки кадров, а также науки и технологий для максимального использования общих возможностей и содействия развитию каждой страны.
Стороны также договорились провести обзор и эффективно реализовывать существующие соглашения о сотрудничестве, достигнутые в ходе контактов на высоком уровне, а также содействовать установлению деловых связей и расширению сотрудничества для дальнейшего углубления отношений Вьетнама с этими странами-партнёрами.