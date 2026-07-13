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Вьетнам готов совместно с АСЕАН оказывать поддержку Мьянме и вносить вклад в процесс формирования Сообщества АСЕАН

Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг подтвердил, что Вьетнам последовательно рассматривает Мьянму как государство-член АСЕАН, а «Консенсус из пяти пунктов» – как важнейшую основу для дальнейшей поддержки Мьянмы со стороны Ассоциации.
  Общий вид неофициальной встречи министров иностранных дел государств — членов АСЕАН с министром иностранных дел Мьянмы. Фото: ВИА  
12 июля в Бангкоке (Таиланд) состоялась неофициальная встреча министров иностранных дел государств – членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с министром иностранных дел Мьянмы под председательством министра иностранных дел Филиппин Марии Тересы П. Ласаро, представляющей страну – председателя АСЕАН в 2026 году.

Вьетнамскую делегацию на встрече возглавил член Политбюро, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг.

Как сообщает корреспондент ВИА в Бангкоке, это стала первая очная встреча с участием значительного числа министров иностранных дел стран АСЕАН, а также первый с 2021 года контакт на столь высоком уровне между АСЕАН и властями Мьянмы, что свидетельствует о единстве Ассоциации и её центральной роли в продвижении диалога и сотрудничества с Мьянмой.

Встреча была организована во исполнение решений, принятых лидерами АСЕАН на 48-м саммите в Себу (Филиппины), о продолжении обсуждения мер по сохранению поддержки и сотрудничества с Мьянмой при строгом соблюдении принципов «Консенсуса из пяти пунктов».

В ходе встречи министры иностранных дел стран АСЕАН заслушали информацию министра иностранных дел Мьянмы Тин Маунг Све о последних событиях в стране, включая реализацию 100-дневного плана и конкретные меры по продвижению мира, национального примирения и стабильности, а также по поддержанию контактов и взаимодействия с заинтересованными сторонами в Мьянме.

В атмосфере откровенного и конструктивного диалога министры обменялись оценками текущей ситуации и обсудили ряд конкретных мер, направленных на повышение эффективности координации и поддержки Мьянмы посредством результативной и содержательной реализации «Консенсуса из пяти пунктов» – основного руководящего механизма АСЕАН по оказанию содействия Мьянме.

Министры подтвердили, что АСЕАН продолжит поддерживать диалог с представителями властей Мьянмы и содействовать поиску долгосрочного решения, инициируемого и реализуемого самой Мьянмой, в интересах достижения мира, национального примирения, стабильности, безопасности и процветания народа Мьянмы, а также всего региона.

Министры иностранных дел стран АСЕАН делают совместную фотографию перед началом встречи. Фото: До Шинь/ВИА.

Выступая на встрече, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг подтвердил, что Вьетнам неизменно рассматривает Мьянму как государство – члена АСЕАН, а «Консенсус из пяти пунктов» – как важнейшую основу для продолжения поддержки Мьянмы со стороны Ассоциации.

Министр отметил меры, принимаемые властями Мьянмы в последнее время для обеспечения политической стабильности, восстановления экономики, повышения эффективности государственного управления, усиления борьбы с трансграничной преступностью, включая незаконный оборот наркотиков и киберпреступность, а также укрепления контроля в приграничных районах. Он выразил надежду, что усилия по достижению мира, национального примирения, обеспечению безопасности и улучшению условий жизни населения будут и далее последовательно продвигаться.

Министр подчеркнул, что наряду с практической реализацией «Консенсуса из пяти пунктов» АСЕАН необходимо предпринять конкретные и действенные шаги, уделив первоочередное внимание поддержанию прямого и регулярного диалога с Мьянмой. Это позволит своевременно получать актуальную информацию о ситуации и содействовать достижению реального прогресса.

Ле Хоай Чунг подтвердил готовность Вьетнама тесно взаимодействовать с председательствующей в АСЕАН в 2026 году страной и другими государствами-членами в оказании содействия Мьянме в восстановлении экономики, решении социальных проблем, борьбе с трансграничной преступностью, развитии двустороннего и субрегионального сотрудничества в интересах мира, стабильности и устойчивого развития Мьянмы и всего региона, а также вносить вклад в процесс формирования Сообщества АСЕАН.

По случаю встречи министр Ле Хоай Чунг также провёл двусторонние переговоры с министром иностранных дел Мьянмы и министром иностранных дел Филиппин, в ходе которых стороны обсудили вопросы сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

ИЖВ/ВИА

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