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Вьетнам готов совместно с АСЕАН оказывать поддержку Мьянме и вносить вклад в процесс формирования Сообщества АСЕАН
Вьетнамскую делегацию на встрече возглавил член Политбюро, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг.
Как сообщает корреспондент ВИА в Бангкоке, это стала первая очная встреча с участием значительного числа министров иностранных дел стран АСЕАН, а также первый с 2021 года контакт на столь высоком уровне между АСЕАН и властями Мьянмы, что свидетельствует о единстве Ассоциации и её центральной роли в продвижении диалога и сотрудничества с Мьянмой.
Встреча была организована во исполнение решений, принятых лидерами АСЕАН на 48-м саммите в Себу (Филиппины), о продолжении обсуждения мер по сохранению поддержки и сотрудничества с Мьянмой при строгом соблюдении принципов «Консенсуса из пяти пунктов».
В ходе встречи министры иностранных дел стран АСЕАН заслушали информацию министра иностранных дел Мьянмы Тин Маунг Све о последних событиях в стране, включая реализацию 100-дневного плана и конкретные меры по продвижению мира, национального примирения и стабильности, а также по поддержанию контактов и взаимодействия с заинтересованными сторонами в Мьянме.
В атмосфере откровенного и конструктивного диалога министры обменялись оценками текущей ситуации и обсудили ряд конкретных мер, направленных на повышение эффективности координации и поддержки Мьянмы посредством результативной и содержательной реализации «Консенсуса из пяти пунктов» – основного руководящего механизма АСЕАН по оказанию содействия Мьянме.
Министры подтвердили, что АСЕАН продолжит поддерживать диалог с представителями властей Мьянмы и содействовать поиску долгосрочного решения, инициируемого и реализуемого самой Мьянмой, в интересах достижения мира, национального примирения, стабильности, безопасности и процветания народа Мьянмы, а также всего региона.
Министры иностранных дел стран АСЕАН делают совместную фотографию перед началом встречи. Фото: До Шинь/ВИА.
Выступая на встрече, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг подтвердил, что Вьетнам неизменно рассматривает Мьянму как государство – члена АСЕАН, а «Консенсус из пяти пунктов» – как важнейшую основу для продолжения поддержки Мьянмы со стороны Ассоциации.
Министр отметил меры, принимаемые властями Мьянмы в последнее время для обеспечения политической стабильности, восстановления экономики, повышения эффективности государственного управления, усиления борьбы с трансграничной преступностью, включая незаконный оборот наркотиков и киберпреступность, а также укрепления контроля в приграничных районах. Он выразил надежду, что усилия по достижению мира, национального примирения, обеспечению безопасности и улучшению условий жизни населения будут и далее последовательно продвигаться.
Министр подчеркнул, что наряду с практической реализацией «Консенсуса из пяти пунктов» АСЕАН необходимо предпринять конкретные и действенные шаги, уделив первоочередное внимание поддержанию прямого и регулярного диалога с Мьянмой. Это позволит своевременно получать актуальную информацию о ситуации и содействовать достижению реального прогресса.
Ле Хоай Чунг подтвердил готовность Вьетнама тесно взаимодействовать с председательствующей в АСЕАН в 2026 году страной и другими государствами-членами в оказании содействия Мьянме в восстановлении экономики, решении социальных проблем, борьбе с трансграничной преступностью, развитии двустороннего и субрегионального сотрудничества в интересах мира, стабильности и устойчивого развития Мьянмы и всего региона, а также вносить вклад в процесс формирования Сообщества АСЕАН.
По случаю встречи министр Ле Хоай Чунг также провёл двусторонние переговоры с министром иностранных дел Мьянмы и министром иностранных дел Филиппин, в ходе которых стороны обсудили вопросы сотрудничества, представляющие взаимный интерес.