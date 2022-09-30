Вьетнам готов развивать связи между Фландрией и Меконгом

На реке Меконг. Фото: luxurycruisemekong.com

Вьетнам готов развивать взаимовыгодные связи между бельгийской Фландрией и регионом Меконга, заявил посол Вьетнама в Бельгии Нгуен Ван Тхао.

Выступая на форуме Комиссии по реке Меконг (MRC), недавно состоявшемся во Фламандском парламенте в Брюсселе, посол Тхао предложил, чтобы сотрудничество между Фландрией и Меконгом было сосредоточено на трансграничном управлении водными ресурсами и высокотехнологичном сельском хозяйстве в целях адаптации к изменению климата, учитывая проблемы, стоящие перед регионом Меконга, таких как последствия изменения климата, наводнения, засухи, повышение уровня моря и вторжение соленой воды.

Он предложил активизировать обмен опытом, обучение рабочей силы и передачу технологий, таких как «умные» холодильные склады для экспорта сельскохозяйственной продукции, ветровая энергия, энергия воды и ветра, логистический центр и речная транспортная инфраструктура.

Делегаты на мероприятии обсудили пути усиления двусторонней координации в области управления водными ресурсами и поиска решений общих проблем, связанных с изменением климата, засухой, наводнениями и транспортом. Ряд фламандских поставщиков технологических решений также выразили заинтересованность в возможностях для бизнеса в регионе Меконга.

На 27-м заседании Совета MRC, состоявшемся в ноябре 2020 года, Фландрия официально стала партнером MRC по развитию и подписала соглашение о сотрудничестве на сумму 1,07 млн. долл. США на период 2021-2025 гг.



