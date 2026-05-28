Вьетнам готов развернуть семь новых типов подразделений для участия в миротворческих операциях
Вьетнамские силы обеспечивают безопасность и успешно выполняют поставленные задачи, получая высокую оценку со стороны ООН и международного сообщества. Помимо задач, поставленных ООН и миссиями, вьетнамские военнослужащие активно участвуют в гуманитарной деятельности, оказывая помощь местным жителям и властям стран пребывания: проводят бесплатные медицинские осмотры и лечение, помогают строить школы и дороги, обеспечивают население чистой водой, школьными принадлежностями, обучают местных жителей и помогают развивать сельское хозяйство. Это способствует укреплению положительного имиджа вьетнамского солдата «Армии Хо Ши Мина» и современного «бойца Народной полиции».
В индивидуальном формате 181 офицер был направлен на должности штабных офицеров, военных наблюдателей, офицеров управления и командования полицией, офицеров по развитию потенциала местной полиции, офицеров гражданско-военного взаимодействия, логистики и подготовки.
Что касается подразделений, то с 2018 года в Миссии ООН в Южном Судане (МООНЮС) были направлены семь ротаций полевого госпиталя второго уровня, а с 2022 года в миссию ЮНИСФА в районе Абьей — четыре ротации инженерного подразделения. Минобороны уже сформировало Полевой госпиталь второго уровня № 8 и Инженерное подразделение № 5, готовые к очередной ротации и замене в сентябре 2026 года.
Особое внимание уделяется тому, что в июне 2025 года Руководящий комитет Минобороны по участию в миротворческих операциях ООН разработал проект дорожной карты подготовки и развертывания миротворческих сил Вьетнама на период 2025–2030 годов и последующие годы. Документ был одобрен Постоянным бюро Центральной военной комиссии и Политбюро ЦК КПВ, которое поддержало подготовку и готовность к развертыванию семи новых типов подразделений Минобороны: механизированного пехотного подразделения/подразделения охраны баз, полевого госпиталя второго уровня, инженерного подразделения, подразделения военной полиции, подразделения связи, транспортного вертолётного подразделения и подразделения обеспечения аэропортов. В апреле 2026 года Минобороны совместно с Министерством иностранных дел успешно зарегистрировало эти подразделения в Системе оценки готовности к развертыванию ООН (PCRS), и они были признаны соответствующими первому уровню готовности.
На ближайшую перспективу Минобороны сосредоточит усилия на подготовке трёх типов подразделений — полевого госпиталя второго уровня, инженерного подразделения и механизированного пехотного подразделения/подразделения охраны баз — для прохождения проверки и повышения уровня готовности в системе PCRS, а также для участия в миротворческих операциях ООН и других международных миссиях по распоряжению руководства.
Председательствовавший на заседании генерал-полковник Нгуен Чыонг Тханг, член ЦК КПВ, заместитель министра обороны, руководитель Межведомственной рабочей группы и глава Руководящего комитета Минобороны по участию в миротворческой деятельности ООН, отметил, что успешная регистрация подразделений Минобороны и Министерства общественной безопасности Вьетнама в системе PCRS подтверждает высокую оценку ООН результатов участия вьетнамских сил в миротворческих миссиях и вклада Вьетнама в эту сферу.
Подготовка и расширение семи новых типов подразделений Минобороны, а также первого миротворческого полицейского подразделения МОБ свидетельствуют о приверженности Вьетнама международному сообществу в деле поддержания мира, стабильности и развития в регионе и мире, а также способствуют укреплению имиджа Народной армии и Народной милиций Вьетнама и повышению авторитета страны на международной арене.
Заместитель министра обороны Нгуен Чыонг Тханг поручил органам и подразделениям Минобороны, МОБ и другим соответствующим структурам активнее проводить исследования, готовить предложения и обеспечивать реализацию участия Вьетнама в миротворческих операциях ООН в соответствии с линией Партии и политикой государства.
В знак признательности лицам, внесшим значительный вклад в участие Вьетнама в миротворческой деятельности ООН, министр обороны подписал решение о награждении 60 человек памятной медалью «За дело миротворческой деятельности ООН».