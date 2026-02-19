Вьетнам готов принять участие в восстановлении сектора Газа

Он напомнил о своём визите во Вьетнам в мае 2010 года и высоко оценил достижения страны за четыре десятилетия проведения дела «Доймой» (обновления), назвав Вьетнам образцом национального освобождения и развития, а также примером мобилизации международной поддержки и солидарности.

Со своей стороны, посол Нгуен Нам Зыонг подтвердил, что приложит все усилия для дальнейшего углубления двусторонних связей в духе давней дружбы и политического доверия между двумя сторонами.

Он вновь подтвердил неизменную позицию Вьетнама в поддержку справедливой борьбы палестинского народа, решения о создании двух государств и полного членства Палестины в Организации Объединённых Наций, а также неотъемлемых прав палестинского народа, включая право на создание независимого и суверенного Палестинского государства в границах, существовавших до 1967 года, со столицей в Восточном Иерусалиме.

16 февраля вьетнамский дипломат провёл встречи с заместителем министра иностранных дел Палестины Омаром Авадаллахом и генеральным директором Департамента по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Джамилей Хассан Эрагат. Он также принял участие в брифинге о гуманитарной ситуации в секторе Газа, совместно организованном Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и Министерством иностранных дел и по делам диаспоры Палестины.





На встречах посол и палестинские партнёры обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, а также меры по повышению эффективности двустороннего сотрудничества и координации на международных площадках.





Омар Авадаллах высоко оценил традиционную дружбу и политическое доверие между Палестиной и Вьетнамом, подчеркнув, что обе стороны должны и впредь бережно сохранять и передавать это ценное наследие молодым поколениям.





Он отметил, что сменяющиеся поколения палестинских руководителей и народа всегда помнили и глубоко ценили твёрдую и бесценную поддержку Вьетнама, выразив надежду, что Вьетнам будет сохранять эту важную поддержку и в предстоящий период.





Обсуждая региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию в секторе Газа, на Ближнем Востоке и в рамках многосторонних механизмов, таких как ООН и Совет мира, посол Нгуен Нам Зыонг вновь подтвердил неизменную позицию Вьетнама по палестинскому вопросу.





Он подчеркнул, что Вьетнам готов участвовать в восстановлении сектора Газа в соответствии с практическими условиями и своими возможностями, на основе уважения национальной независимости, суверенитета и норм международного права, добавив, что Вьетнам поддерживает важную роль Палестинской национальной администрации в управлении и администрировании этой территории.





Омар Авадаллах приветствовал позицию Вьетнама, отметив, что восстановление Газы потребует значительной поддержки со стороны международного сообщества, и выразил надежду на участие Вьетнама в тех направлениях, где у него есть сильные стороны и опыт.





Между тем Нгуен Нам Зыонг и Хассан Эрагат договорились о необходимости укреплять экономическое сотрудничество, чтобы оно соответствовало уровню политических связей двух стран, подтвердив готовность содействовать взаимному доступу предприятий и товаров на рынки друг друга.

Хассан Эрагат отметила, что, хотя двустороннее экономическое сотрудничество пока остаётся скромным, завершение конфликта в секторе Газа создаст более благоприятные условия для экономической деятельности, открывая возможности для активизации мероприятий по продвижению торговли и укрепления деловых связей между двумя сторонами.





Она также высоко оценила результаты сотрудничества в сфере образования и обменов между людьми, назвав их эффективным мостом, укрепляющим дружбу между двумя народами. Эрагат выразила впечатление ростом числа вьетнамских студентов, изучающих арабский язык и культуру, расценив это как наглядное свидетельство интереса молодого поколения к арабскому миру, включая Палестину.





Хассан Эрагат поблагодарила Министерство иностранных дел Вьетнама за инициативу, реализованную в координации с Японским агентством международного сотрудничества (JICA), по организации недавно проведённого учебного курса для палестинских чиновников в Дипломатической академии Вьетнама, и предложила расширить программы подготовки Палестины в области международных отношений. Она также выступила с предложением активизировать совместные мероприятия организаций дружбы и солидарности, студенческие обмены, а также культурные и спортивные события, чтобы ещё больше укреплять взаимопонимание между двумя народами.





Ранее вьетнамский посол посетил Музей Ясира Арафата, почтив память покойного палестинского лидера, который питал особую симпатию к Вьетнаму и глубоко восхищался Президентом Хо Ши Мином и генералом Во Нгуен Зяпом.





Отношения между Вьетнамом и Палестиной имеют прочную основу, сформированную усилиями нескольких поколений. Вьетнам официально признал Организацию освобождения Палестины в 1968 году и был среди первых стран, признавших Государство Палестина в 1988 году.





За последние четыре десятилетия традиционная дружба и многоплановое сотрудничество между двумя сторонами продолжали укрепляться, чему способствовали визиты на высоком уровне и ключевые соглашения о сотрудничестве, включая документы, подписанные в ходе официального визита Президента Махмуда Аббаса во Вьетнам в мае 2010 года.