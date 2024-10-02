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Вьетнам готов принять глобальные компании по производству полупроводников и искусственного интеллекта
Нгуен Чи Зунг подчеркнул, что стабильная политическая система Вьетнама и твердая приверженность высокотехнологичным отраслям делают его привлекательным местом для инвестиций. Страна уделяет особое внимание цифровой трансформации, зеленому переходу, науке и технологиям, а также инновациям, чтобы добиться прорыва в производительности, качестве и экономической конкурентоспособности.
По его словам, Вьетнам с населением более 100 миллионов человек и энергичным, полным энтузиазма молодым поколением, обладающим знаниями в области науки, технологий и математики, переживает золотой демографический период.
21 сентября премьер-министр издал национальную стратегию развития полупроводниковой промышленности и план развития человеческих ресурсов для отрасли до 2030 года с ориентацией на 2050 год.
Министерство планирования и инвестиций (MPI) активно сотрудничает с соответствующими министерствами, ведомствами, а также отечественными и зарубежными партнерами, чтобы повысить уровень подготовки качественных кадров для индустрии искусственного интеллекта и полупроводниковой промышленности. Цель - подготовить 50 000 инженеров к 2030 году.
К настоящему времени во Вьетнаме уже создана масштабная экосистема полупроводников и искусственного интеллекта, в которую входят такие крупные игроки, как Google, Meta, NVIDIA, AMD, Qualcomm, Intel, Amkor, Hana Micron, LAM Research, Marvell, Cadence, Synopsys, Qorvo, Ampere, Infineon и множество других высокотехнологичных компаний в секторе электроники.
Страна постепенно совершенствует свою инвестиционную политику и законодательную базу, чтобы создать наиболее благоприятные условия для бизнеса компаний, занимающихся разработкой полупроводников и ИИ. В ближайшее время правительство выпустит директиву о создании, использовании и управлении фондом поддержки инвестиций в этом году, чтобы способствовать инвестициям в эту область.
Также был создан Национальный руководящий комитет по развитию полупроводниковой промышленности под председательством премьер-министра. Кроме того, Национальный инновационный центр (NIC) и три высокотехнологичные зоны в Хошимине, Ханое и Дананге готовы принять инвесторов в полупроводниковую промышленность, предоставив им привлекательные льготы.
По словам министра, правительство США выбрало Вьетнам в качестве одной из шести стран мира для участия в Международном фонде технологической безопасности и инноваций (ITSI). Эта инициатива является частью Закона о создании полезных стимулов для производства полупроводников для Америки (CHIPS and Science Act), который направлен на подготовку рабочей силы для полупроводниковой промышленности и индустрии искусственного интеллекта.
В сентябре MPI поручил NIC тесно сотрудничать с Государственным департаментом США и Университетом штата Аризона для запуска во Вьетнаме программы, направленной на подготовку более 4000 инженеров по упаковке и тестированию интегральных схем к концу 2025 года. Кроме того, Вьетнам активно сотрудничает с Японией, Республикой Корея, Европой и Тайванем (Китай) для совместного развития человеческих ресурсов и продвижения полупроводниковой промышленности и индустрии искусственного интеллекта.
Бекки Фрейзер, вице-президент по глобальным правительственным вопросам компании Qualcomm, сказала, что инновации Qualcomm направлены на передачу технологий и будут продолжать развиваться, особенно в технологиях, связанных с искусственным интеллектом в устройствах, над которыми Qualcomm работает во Вьетнаме.