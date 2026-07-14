Вьетнам готов поделиться опытом и оказать поддержку Тимору-Лешти в подготовке к председательству в АСЕАН

Временный поверенный в делах Вьетнама в Тиморе-Лешти Фам Бинь Дам и заместитель премьер-министра, министр-координатор по экономическим вопросам, одновременно министр туризма и окружающей среды Тимора-Лешти Франсиско Калбуади Лай обмениваются памятными подарками. Фото: ВИА