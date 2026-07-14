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Вьетнам готов поделиться опытом и оказать поддержку Тимору-Лешти в подготовке к председательству в АСЕАН

Временный поверенный в делах Вьетнама в Тиморе-Лешти Фам Бинь Дам подтвердил, что Вьетнам готов обмениваться опытом и делиться соответствующими практиками, способствуя более активному и эффективному участию Тимора-Лешти в деятельности АСЕАН.
  Временный поверенный в делах Вьетнама в Тиморе-Лешти Фам Бинь Дам и заместитель премьер-министра, министр-координатор по экономическим вопросам, одновременно министр туризма и окружающей среды Тимора-Лешти Франсиско Калбуади Лай обмениваются памятными подарками. Фото: ВИА  
По сообщению корреспондента ВИА в АСЕАН, 13 июля в Дили временный поверенный в делах Вьетнама в Тиморе-Лешти Фам Бинь Дам встретился с заместителем премьер-министра, министром-координатором по экономическим вопросам и министром туризма и окружающей среды Тимора-Лешти Франсиско Калбуади Лаем. Стороны обсудили меры по развитию двустороннего сотрудничества.

Заместитель премьер-министра Франсиско Калбуади Лай высоко оценил достижения Вьетнама в области развития, а также неизменную поддержку Вьетнама процессу региональной и международной интеграции Тимора-Лешти, включая вступление этой страны во Всемирную торговую организацию (ВТО) и АСЕАН. По его словам, опыт Вьетнама в области развития и интеграции представляет большую практическую ценность для Тимора-Лешти.

Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в таких областях, как сельское хозяйство и обеспечение продовольственной безопасности, развитие человеческих ресурсов, цифровая трансформация, туризм, развитие взаимосвязанности и привлечение инвестиций. Фам Бинь Дам подтвердил готовность Вьетнама делиться опытом, содействовать установлению связей между государственными органами, местными властями и предприятиями двух стран на основе соответствия потребностям и приоритетам развития Тимора-Лешти. По его мнению, у двух стран имеются широкие возможности для формирования практических программ сотрудничества. На первом этапе можно активизировать обмен экспертами, изучение потребностей, подготовку кадров и укрепление связей между деловыми кругами двух стран. В сфере туризма стороны согласились, что Тимор-Лешти обладает потенциалом для развития туристических продуктов, связанных с природными ландшафтами, морскими островными ресурсами и уникальными культурными особенностями.

Обсуждая подготовку Тимора-Лешти к выполнению роли председателя АСЕАН в 2029 году, заместитель премьер-министра выразил желание ознакомиться с опытом Вьетнама в организации многосторонних мероприятий, подготовке кадров, протокольном обеспечении, логистике, информационном сопровождении и межведомственной координации. Фам Бинь Дам подтвердил, что Вьетнам готов обмениваться опытом и делиться соответствующими практиками, способствуя более активному и эффективному участию Тимора-Лешти в деятельности АСЕАН.

Франсиско Калбуади Лай заявил, что правительство Тимора-Лешти придает большое значение присутствию вьетнамских предприятий в стране и готово рассматривать возможность оказания поддержки в устранении трудностей, возникающих в процессе инвестирования и ведения бизнеса. Стороны договорились продолжать координацию с соответствующими органами для определения конкретных сфер, проектов и направлений сотрудничества.

Встреча способствовала дальнейшему углублению отношений между Вьетнамом и Тимором-Лешти, превращению потенциальных возможностей и политической воли в практические программы сотрудничества, служащие развитию каждой из двух стран и вносящие вклад в укрепление солидарности и сотрудничества в АСЕАН.

ИЖВ/ВИА

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