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Вьетнам готов открыть рынок для американского экспорта
Министр выразил надежду, что сенатор Роджер Маршалл, обладая значительным влиянием в Республиканской партии и глубоким пониманием вопросов торговли, сельского хозяйства и инноваций, выступит в поддержку Вьетнама в ходе переговорного процесса; а также станет мостом для содействия сотрудничеству между Вьетнамом и США в целом, и штатом Канзас в частности, особенно в таких сильных отраслях штата, как сельское хозяйство, авиация и биотехнологии.
Сенатор Роджер Маршалл высоко оценил серьёзный, проактивный и доброжелательный подход Вьетнама к переговорам с США, и сообщил, что вскоре обсудит этот вопрос с Президентом и профильными министрами США, выразив надежду на положительные результаты с обеих сторон.
Ранее, 10 июня, министр Нгуен Хонг Зиен провёл встречу с Дженнифер М. Чан и Зои Баринагой — вице-президентами корпорации Exxon Mobil. Во встрече также приняли участие заместитель министра финансов Као Ань Туан, посол Вьетнама в США Нгуен Куок Зунг, заместитель генерального директора Национальной промышленно-энергетической корпорации (PVN) До Чи Тхань и представители других профильных ведомств.
Во время встречи министр Нгуен Хонг Зиен призвал Exxon Mobil продолжить реализацию проекта по разработке месторождения "Голубой кит" в соответствии с действующим законодательством и подписанным нефтегазовым контрактом.
Со своей стороны, представители Exxon Mobil заверили, что передадут позитивный сигнал о Вьетнаме в Белый дом, Управление торгового представителя США (USTR), Министерство торговли и Министерство энергетики США в поддержку Вьетнама в ходе переговоров с Америкой.
11 июня министр Нгуен Хонг Зиен также провёл встречи с руководством двух крупнейших американских корпораций — Nike и Walmart, которые осуществляют масштабные инвестиции и бизнес-деятельность во Вьетнаме.
Во время встречи с Nike министр предложил ряд направлений государственной поддержки для деятельности корпорации во Вьетнаме. Он подчеркнул: «Вьетнам рассматривает Nike не просто как инвестора, а как стратегического партнёра по устойчивому развитию и международной интеграции».
Во второй половине дня, обсуждая сложности, с которыми сталкивается Walmart в процессе ведения бизнеса во Вьетнаме, министр промышленности и торговли заявил, что будет работать совместно с Министерством финансов и другими компетентными органами для пересмотра и совершенствования политики, обеспечивая её прозрачность и соответствие международной практике.