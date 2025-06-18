Вьетнам готов к организации двухуровневой местной администрации

Подчеркнув, что при внедрении этой модели ключевым фактором, определяющим ее успех, будет контингент должностных лиц и госслужащих, Фам Тхи Тхань Ча отметила, что реструктуризация и повышение качества должностных лиц, госслужащих и гражданских служащих - это уже не выбор, а насущное требование для перехода от административного управления к управлению в служение народу.

В то же время при двухуровневой модели местной администрации объем работы огромен, а требования к задачам очень высоки, что требует от должностных лиц, особенно на уровне общин, универсальности, многозадачности, профессионализма, умения объединять и мобилизовывать общественность.

Она посоветовала местным властям строго выполнять указания Политбюро, Центрального комитета партии, правительства, премьер-министра и соответствующих министерств по реорганизации административного аппарата; практично и эффективно реструктурировать и повышать качество чиновников и государственных служащих, чтобы наилучшим образом соответствовать современным требованиям.

Кроме того, местные власти должны срочно и в полной мере реализовать существующую политику в отношении обустройства и поддержки тех, кого затронул процесс реструктуризации, сказала Фам Тхи Тхань Ча.

Министр подчеркнул важность удержания компетентных кадров, а также сосредоточил внимание на формировании сильного контингента чиновников, госслужащих и гражданских служащих, включая проведение специальной политики по привлечению талантливых людей в государственный сектор.

Она также подчеркнула необходимость проведения целевых программ обучения и наращивания потенциала, особенно для сотрудников и должностных лиц общинного уровня, работающих в отдаленных районах, районах проживания этнических меньшинств и неблагополучных районах, а также для женщин.



Чтобы соответствовать оперативным требованиям двухуровневой системы местной администрации, Фам Тхи Тхань Ча подтвердила, что ее основная цель - реформировать национальное и местное управление, построив таким образом правительство, которое будет ближе к народу, более отзывчивым и способным лучше служить ему.