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Вьетнам готов координировать свои действия с Японией и членами ВПСТТП в рамках реализации ВПСТТП

Вьетнам всегда готов координировать свои действия с Японией и другими членами Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ВПСТТП) в реализации ВПСТТП, чтобы повысить его эффективность и принести больше пользы бизнесу и людям, а также увеличить роль ВПСТТП в региональной и мировой торговле.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) принимает Йошитака Синдо, японского министра, ответственного за ВПСТТП. Фото: ВИA  
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь сделал это заявление во время приема в Ханое Йошитаки Синдо, государственного министра Японии по экономической и фискальной политике и министра, отвечающего за оживление экономики, новый капитализм, стартапы, кризисное управление в связи с инфекционными заболеваниями, реформу социального обеспечения и CPTPP.

По словам премьер-министра, помимо CPTPP, Вьетнам и Япония также являются членами многих других соглашений о свободной торговле и рамочных программ экономического сотрудничества, таких как Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (RCEP), Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между АСЕАН и Японией (AJCEP), Соглашение о вьетнамcко-японском экономическом партнерстве (VJEPA) и совсем недавно - Индо-Тихоокеанская экономическая основа для процветания (IPEF). Эти рамочные соглашения играют важную роль в продвижении торговых, инвестиционных и деловых отношений между двумя странами на новый уровень.

Для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества между двумя странами премьер-министр призвал японское правительство продолжать сотрудничество с Вьетнамом и поддерживать его в деле национальной индустриализации и модернизации на основе науки, технологий, инноваций, зеленого роста, цифровой экономики, циркулярной экономики, экономики совместного использования и экономики, основанной на знаниях.

Он выразил надежду, что Япония продолжит делиться опытом и сотрудничать с Вьетнамом в области сельского хозяйства, реагирования на изменение климата, борьбы со старением населения, образования и подготовки кадров, обмена между людьми и туризма.

Фам Минь Тьинь также попросил Японию оказать содействие вьетнамским предприятиям в участии в глобальной цепочке поставок, производстве и распределении.

Согласившись с премьер-министром Вьетнама, японский министр сказал, что упомянутые премьер-министром области сотрудничества будут способствовать развитию как Вьетнама, так и Японии.

Он сказал, что Япония надеется, что Вьетнам продолжит тесную координацию с Японией и другими членами CPTPP для эффективной реализации соглашения.

Министр предложил Вьетнаму координировать с Японией сотрудничество по конкретным программам и проектам, особенно в области торговли, инвестиций, инноваций, предпринимательства, образования, обучения и труда.

ВИА/ИЖВ

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