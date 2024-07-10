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Вьетнам готов координировать свои действия с Японией и членами ВПСТТП в рамках реализации ВПСТТП
По словам премьер-министра, помимо CPTPP, Вьетнам и Япония также являются членами многих других соглашений о свободной торговле и рамочных программ экономического сотрудничества, таких как Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (RCEP), Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между АСЕАН и Японией (AJCEP), Соглашение о вьетнамcко-японском экономическом партнерстве (VJEPA) и совсем недавно - Индо-Тихоокеанская экономическая основа для процветания (IPEF). Эти рамочные соглашения играют важную роль в продвижении торговых, инвестиционных и деловых отношений между двумя странами на новый уровень.
Для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества между двумя странами премьер-министр призвал японское правительство продолжать сотрудничество с Вьетнамом и поддерживать его в деле национальной индустриализации и модернизации на основе науки, технологий, инноваций, зеленого роста, цифровой экономики, циркулярной экономики, экономики совместного использования и экономики, основанной на знаниях.
Он выразил надежду, что Япония продолжит делиться опытом и сотрудничать с Вьетнамом в области сельского хозяйства, реагирования на изменение климата, борьбы со старением населения, образования и подготовки кадров, обмена между людьми и туризма.
Фам Минь Тьинь также попросил Японию оказать содействие вьетнамским предприятиям в участии в глобальной цепочке поставок, производстве и распределении.
Согласившись с премьер-министром Вьетнама, японский министр сказал, что упомянутые премьер-министром области сотрудничества будут способствовать развитию как Вьетнама, так и Японии.
Он сказал, что Япония надеется, что Вьетнам продолжит тесную координацию с Японией и другими членами CPTPP для эффективной реализации соглашения.
Министр предложил Вьетнаму координировать с Японией сотрудничество по конкретным программам и проектам, особенно в области торговли, инвестиций, инноваций, предпринимательства, образования, обучения и труда.