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НОВОСТИ

Вьетнам готов внести существенный вклад в форумы ООН по развитию

На встрече Лю Чжэньминем поздравил Вьетнам с успешным завершением роли непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2020-2021 годов и хорошим сотрудничеством между Вьетнамом и ООН в последние годы.

12 апреля посол Данг Хоанг Жанг, глава Постоянного представительства Вьетнама при Организации Объединенных Наций, подтвердил, что Вьетнам готов внести существенный вклад в форумы развития Организации Объединенных Наций во время встречи с Лю Чжэньминем, заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, ответственным за экономические и социальные вопросы.

На встрече Лю Чжэньминем поздравил Вьетнам с успешным завершением роли непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2020-2021 годов и хорошим сотрудничеством между Вьетнамом и ООН в последние годы.

Он выразил надежду, что в ближайшее время Вьетнам продолжит поддерживать ООН и Департамент по экономическим и социальным вопросам Секретариата ООН (ДЭСВ) по смежным вопросам для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).

Посол Данг Хоанг Жанг подтвердил, что мир и стабильность являются предпосылками устойчивого развития, согласно которым международному сообществу необходимо объединиться и взяться за руки для решения текущих проблем, чтобы способствовать реализации Программы «Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».

Посол подчеркнул, что Вьетнам желает тесно сотрудничать с заместителем Генерального секретаря, а также с ДЭСВ, особенно по вопросам, представляющим интерес для Вьетнама, таким как борьба с изменением климата, борьба с нищетой, продвижение образования и сохранение, обеспечение продовольственной безопасности.

ДЭСВ является основным агентством по мониторингу прогресса в реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

ДЭСВ также занимается подготовкой отчетов и исследований в области экономики, развития и социальной сферы, а также оказанием помощи странам в наращивании потенциала и разработке политики в этой области.

ВИА

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