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Вьетнам готов внести свой вклад в светлое будущее для всех людей
«Мы будем неустанно стремиться к тому, чтобы люди в полной мере пользовались достижениями в области развития, а будущие поколения были хорошо подготовлены к предстоящему пути», - заявил он.
В этом духе высший руководитель Вьетнама призвал участников Саммита сосредоточиться на поиске трансформационных решений проблем, стоящих перед миром, добавив, что преобразования должны начинаться с достижений в области науки, технологий и инноваций.
По его словам, Организация Объединенных Наций должна взять на себя ведущую роль в создании правовых рамок для обмена информацией и оказания помощи странам в безопасном и надежном развитии революционных технологий, таких как цифровые технологии, искусственный интеллект и автоматизация. Последние достижения науки и технологий должны быть доступны всем странам на справедливой, значимой и инклюзивной основе.
Поскольку устойчивое развитие мира тесно связано с зелеными преобразованиями, особенно с зелеными технологиями, зеленой энергетикой и зелеными финансами, генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государтсва То Лам предложил создать глобальную платформу зеленых технологий, где АСЕАН и другие региональные организации смогут делиться своим опытом и содействовать развитию зеленых технологий.
Он также подчеркнул необходимость укрепления ООН и многосторонних финансовых институтов для эффективного решения текущих и будущих проблем и мобилизации важнейших ресурсов для поддержки развивающихся стран.
«Мы твердо верим, что при условии существенного сотрудничества и конкретных действий мы сможем достичь целей Саммита и заложить прочный фундамент для будущих поколений», - сказал Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государтсва То Лам.