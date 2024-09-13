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НОВОСТИ

Вьетнам готов внести свой вклад в светлое будущее для всех людей

12 сентября (по нью-йоркскому времени) генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государтсва То Лам выступил с видеообращением, направленным на мероприятие «Глобальный призыв» в Нью-Йорке в преддверии Саммита будущего, в котором подтвердил, что Вьетнам будет активно содействовать Саммиту и коллективным усилиям по укреплению мира, сотрудничества и международной солидарности с целью эффективной реализации Целей устойчивого развития.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государтсва То Лам. (Фото: ВИA)  
Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государтсва То Лам был приглашен на мероприятие канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Намибии Нанголо Мбумбой.

«Мы будем неустанно стремиться к тому, чтобы люди в полной мере пользовались достижениями в области развития, а будущие поколения были хорошо подготовлены к предстоящему пути», - заявил он.

В этом духе высший руководитель Вьетнама призвал участников Саммита сосредоточиться на поиске трансформационных решений проблем, стоящих перед миром, добавив, что преобразования должны начинаться с достижений в области науки, технологий и инноваций.

По его словам, Организация Объединенных Наций должна взять на себя ведущую роль в создании правовых рамок для обмена информацией и оказания помощи странам в безопасном и надежном развитии революционных технологий, таких как цифровые технологии, искусственный интеллект и автоматизация. Последние достижения науки и технологий должны быть доступны всем странам на справедливой, значимой и инклюзивной основе.

Поскольку устойчивое развитие мира тесно связано с зелеными преобразованиями, особенно с зелеными технологиями, зеленой энергетикой и зелеными финансами, генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государтсва То Лам предложил создать глобальную платформу зеленых технологий, где АСЕАН и другие региональные организации смогут делиться своим опытом и содействовать развитию зеленых технологий.

Он также подчеркнул необходимость укрепления ООН и многосторонних финансовых институтов для эффективного решения текущих и будущих проблем и мобилизации важнейших ресурсов для поддержки развивающихся стран.

«Мы твердо верим, что при условии существенного сотрудничества и конкретных действий мы сможем достичь целей Саммита и заложить прочный фундамент для будущих поколений», - сказал Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государтсва То Лам.

ВИА/ИЖВ

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