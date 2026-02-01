Вьетнам готов внести практический вклад в процесс мира и восстановления сектора Газа

Жители идут рядом с завалами разрушенных в результате конфликта зданий в городе Газа (Фото: Синьхуа/ВИА

По сообщению корреспондента ВИА в Нью-Йорке, Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу, а также представители многих стран в своих выступлениях отметили первоначальные положительные результаты реализации 1-го этапа «Всеобъемлющего плана по прекращению конфликта в секторе Газа», включая соблюдение режима прекращения огня, обмен заложниками и заключёнными, корректировку размещения сил в соответствии с согласованными линиями, а также улучшение доступа к гуманитарной помощи.

Вместе с тем ряд выступлений предупредил о риске возобновления конфликта и призвал стороны в полном объёме выполнять достигнутые договорённости, соблюдать нормы международного права и резолюции СБ ООН.

Выступая на заседании, советник Нгуен Хоанг Нгуен — Временный поверенный в делах Постоянного представительства Вьетнама при ООН — приветствовал достигнутый прогресс в рамках 1-го этапа и запуск 2-го этапа «Всеобъемлющего плана», подчеркнув, что резолюция 2803 от 17 ноября 2025 года подтверждает ответственность СБ за обеспечение реализации данной инициативы в соответствии с международным правом, Уставом ООН и обязательствами заинтересованных сторон.

Представитель Вьетнама выразил обеспокоенность рисками, которые могут привести к срыву соглашения о прекращении огня из-за взаимных обвинений в нарушениях и продолжающегося локального насилия, в то время как гуманитарная ситуация в Газе остаётся критической вследствие масштабных разрушений и отсутствия существенного улучшения жизненно важных услуг.

Вьетнам призвал все стороны проявлять максимальную сдержанность, уделять приоритетное внимание защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры, соблюдать соответствующие резолюции ООН и временные меры Международного суда ООН (МС); вновь подтвердил поддержку центральной роли ООН, включая Совет Безопасности, в урегулировании конфликтов мирными средствами на основе уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности сторон; а также подчеркнул незаменимую роль Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в координации и реализации гуманитарной помощи в секторе Газа.

Советник Нгуен Хоанг Нгуен также подтвердил, что Вьетнам неизменно и решительно поддерживает право палестинского народа на самоопределение и инициативы, направленные на продвижение реализации решения о двух государствах, включая саммит под эгидой ООН и Нью-Йоркскую декларацию сентября 2025 года.

Исходя из этого и опираясь на свою последовательную принципиальную позицию, решение Вьетнама присоединиться к Совету мира отражает стремление внести практический вклад в общие усилия международного сообщества по продвижению справедливого и устойчивого решения, направленного на прекращение конфликта в Газе, восстановление сектора Газа, а также развитие ближневосточного мирного процесса в целом — в соответствии с международным правом, Уставом ООН и соответствующими резолюциями, включая резолюцию 2803 СБ ООН.