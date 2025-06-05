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НОВОСТИ

Вьетнам готов внести вклад в международные усилия по охране морской среды

В рамках рабочей поездки в Европу с 5 по 14 июня 2025 года Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь и его супруга, в сопровождении высокопоставленной делегации, примут участие в 3-ей Конференции ООН на высшем уровне в поддержку выполнения Цель 14 в области устойчивого развития (ЦУР 14): Сохранение и устойчивое использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития (также известной как Третья конференция ООН по океану). Кроме того, вьетнамская делегация проведёт двусторонние мероприятия во Французской Республике с 8 по 11 июня 2025 года по приглашению Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и Президента Франции Эммануэля Макрона.

Океаны играют всё более важную роль в социально-экономической и геополитической сферах. По прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к 2030 году экономическая ценность океана превысит 3 триллиона долларов США, что сделает его пятой по величине экономикой мира. Океаны критически важны для глобальной торговли, продовольственной безопасности, развития устойчивых энергетических решений и морских перевозок. Оценивается, что для устойчивого и инклюзивного развития морской экономики потребуется около 175 миллиардов долларов США ежегодных инвестиций, а также усиленное сотрудничество между правительствами, межправительственными организациями, частным сектором и гражданским обществом.

В 2023 году было официально принято Соглашение о открытом море (BBNJ), что стало важным поворотным моментом в деле охраны морских экосистем. Документ предусматривает создание охраняемых морских территорий, где будут ограничены такие виды деятельности, как рыболовство и добыча полезных ископаемых. На сегодняшний день соглашение ратифицировано 28 странами, в то время как для его вступления в силу необходимо одобрение 60 стран.

Недавние исследования предупреждают, что глобальная цель — сохранить 30% площади океанов к 2030 году — становится всё более недостижимой. Океаны продолжают сталкиваться с многочисленными угрозами, такими как изменение климата, закисление, загрязнение пластиком и чрезмерный вылов рыбы. Дополнительные вызовы, включая стихийные бедствия, продовольственную безопасность и эпидемии, оказывают синергетическое влияние и угрожают глобальному устойчивому развитию.

На этом фоне конференция ООН по океану (UNOC), проводимая Генеральным секретарем ООН раз в три года, является глобальной платформой для продвижения инициатив и решений, направленных на ЦУР 14 - сохранение и устойчивое использование океанов, морей и морских ресурсов.

Третья конференция ООН по океану (UNOC 3) пройдёт в городе Ницца, на юге Франции, под девизом: «Ускорение действий и мобилизация всех сторон ради сохранения и устойчивого использования океанов». Конференция будет проводиться под сопредседательством Франции и Коста-Рики и направлена на достижение глобального консенсуса и мобилизацию финансирования в сфере охраны морской среды — на фоне продолжающихся разногласий между странами по вопросам глубоководной добычи, пластиковых отходов и чрезмерного вылова рыбы.

Темы обсуждения на Конференции разнообразны и охватывают широкий спектр актуальных вопросов, с которыми сталкивается международное сообщество. Это требует укрепления международного сотрудничества с целью привлечения и диверсификации ресурсов в сфере финансов, науки и технологий для эффективного управления морской средой, что принесёт долгосрочные выгоды для устойчивого развития.

По словам заместителя министра иностранных дел Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг, участие Премьер-министра Фам Минь Тьиня в UNOC 3 является чётким сигналом о том, что Вьетнам — это надёжный партнёр, активный и ответственный член международного сообщества, выступающий за общее процветание и устойчивое развитие.

На нынешней конференции Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступит с важной речью от имени стран АСЕАН, в которой подтвердит неизменную позицию блока по продвижению многосторонности и международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, как основы для решения общих вызовов, связанных с морями и океанами. Премьер-министр также поделится решительными мерами, предпринимаемыми Вьетнамом для достижения ЦУР 14.

В рамках Конференции Премьер-министр Вьетнама совместно с Президентами Колумбии и Ирака сопредседательствует на Саммите по вопросам дельт рек мира в условиях изменения климата, демонстрируя готовность Вьетнама внести свой вклад и участвовать в общем усилии международного сообщества по защите и устойчивому развитию этого жизненно важного пространства для многих государств.

ВИА/ИЖВ

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Премьер-министр Фам Минь Тьинь отправился на 3-ю Конференцию ООН по океану во Франции, нанесёт официальные визиты в Эстонию и Швецию

Ранним утром 5 июня Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь, его супруга Ле Тхи Бикь Чан и высокопоставленная вьетнамская делегация вылетели из столицы Ханоя для участия в третьей Конференции ООН по океану (UNOC 3), проведения двусторонних мероприятий во Французской Республике, а также с официальными визитами в Эстонскую Республику и Королевство Швеция с 5 по 14 июня 2025 года по приглашению Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, Президента Франции Эммануэля Макрона, Премьер-министра Эстонии Кристена Михала и Премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.
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