Вьетнам готовит 2 сценария для предотвращения COVID-19 в ближайшем будущем

Директор Департамента профилактической медицины профессор Фан Чонг Лан сказал, что первый сценарий заключается в том, что циркулирующий штамм «Омикрон» будет постепенно снижать свою вирулентность. Кроме того, при наличии иммунитета от вакцинации против COVID-19 и иммунитета от уже инфицированных случаев число тяжелых случаев и смертей уменьшится.

«Итак, с этим сценарием мы переходим к новой нормальности, которая должна привести COVID-19 к эндемическому заболеванию. Социальная деятельность может вернуться к новому нормальному состоянию. Каждый человек в обществе знает о своих рисках, и, если люди примут надлежащие меры для предотвращения эпидемии, жизнь вернется в нормальное русло. В основном мы фокусируемся на субъектах с высоким риском, таких как пожилые люди, люди с сопутствующими заболеваниями», — проанализировал профессор Лан.

Во втором сценарии новый штамм SARS-CoV-2, который продолжает появляться, снизит защитный эффект вакцины, возможно, изменит ее на более сильное распространение и повысит риск тяжелого заболевания.

«Со вторым сценарием мы пересмотрим срочные меры по профилактике эпидемии, как и раньше. До этого момента для предотвращения COVID-19 у нас было много “оружия”, такого как вакцины, терапевтические препараты, опыт лечения и меры по предотвращению эпидемии. Тем не менее необходимо регулярно получать больше информации о новых лекарственных препаратах и особенно о технологиях вакцин», — сказал г-н Лан.

По словам профессора Лана, в настоящее время в борьбе с эпидемией COVID-19 вакцины по-прежнему являются стратегическим оружием.

На сегодняшний день во Вьетнаме зарегистрировано более 10 млн. случаев заболевания COVID-19. Уровень смертности/заражения за последние 30 дней резко снизился с 0,13% в прошлом месяце до 0,03% в этом месяце.

По данным Минздрава, в настоящее время в ряде стран Юго-Восточной Азии установлены критерии признания COVID-19 эндемическим заболеванием.