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Вьетнам готовится к четвертой волне притока прямых иностранных инвестиций
До, во время и после визита президента Джо Байдена во Вьетнам в сентябре 2023 года и последующего визита премьер-министра Фам Мин Тьиня в Соединенные Штаты руководители многих ведущих технологических корпораций США, таких как Synopsys, Google, Intel, Amkor, Marvell, Boeing, Qualcomm, Ampere, оперативно наводили контакты с целью изучения возможностей инвестиционного сотрудничества во Вьетнаме.
Дженсен Хуан, президент и генеральный директор Nvidia Group, лично провел важное исследование во Вьетнаме в середине декабря 2023 года. Технологический миллиардер был очень удивлен и рад, когда местные жители узнали его зимним вечером в Ханое, когда он ужинал в одном из уличных ресторанов в Старом квартале. А когда два дня спустя он провел рабочую встречу с представителями Министерства планирования и инвестиций в штаб-квартире NIC, он рассказал им, что планирует создать юридическое лицо во Вьетнаме с целью сделать Вьетнам второй страной для Nvidia.
С точки зрения государственного управленческого агенства, До Нят Хоанга, директора департамента по иностранным инвестициям, во Вьетнаме наблюдается новая волна инвестиций в страну. Эта четвертая волна была сформирована в результате возросшего спроса на инвестиции со стороны таких партнеров, как Южная Корея, Япония, Китай, Соединенные Штаты...В частности, в «Новой южной политике» Республики Корея Вьетнам занимает первое место, а южнокорейские инвесторы приняли решения очень быстро. Одна только компания Samsung увеличила объем своих инвестиций в проекты во Вьетнаме до 22 миллиардов долларов США.
Между тем, Китай также увеличил свой инвестиционный капитал во Вьетнам, реализовав множество крупных проектов, принадлежащих корпорациям, входящим в десятку крупнейших в мире. Также нельзя не отметить интерес со стороны американского бизнеса. «Многие делегации приезжают во Вьетнам, чтобы незаметно ознакомиться с экосистемой полупроводниковых чипов», - поделился До Нят Хоанг.
Ле Ань Зунг, генеральный директор Института международных инвестиционных исследований (ICO), также заявил, что Вьетнам принимает четвертую волну инвестиций. Каждая волна связана с историческим периодом страны, и характерной особенностью этой четвертой волны является то, что Вьетнам привлекает особое внимание технологических «орлов» со всего мира. Разница в том, что в гонке за привлечением «орлов» населенные пункты не соревнуются изо всех сил с налоговыми льготами, деньгами за землепользование... как на предыдущем этапе, а сосредоточивают усилия на создании условий для привлечения крупных технологических инвесторов.
Ключевым моментом для этого важного сдвига является реализация резолюции № 81/2023/QH15 Национального собрания о Национальном генеральном плане на период 2021-2030 годов, с видением до 2050 года, направленной на то, чтобы помочь населенным пунктам создать основу для новых возможностей и новых ценностей в мобилизации инвестиционных ресурсов для цели развития, включая приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ).
Заместитель министра планирования и инвестиций Чан Куок Фыонг поделился впечатлением от динамики Народного комитета провинции Бакжанг в принятии притока ПИИ. Еще с момента, когда провинция столкнулась с пандемией Covid-19 Бакжанг сосредоточилась на тщательном, научном, методичном выполнении задачи планирования провинции и стала первым населенным пунктом, утвержденным премьер-министром в феврале 2022 года. Благодаря этому провинция оперативно приняла инвестиционный поток, перемещающегося в глобальной цепочке поставок, допустим, проект по строительству завода Fukang Technology при корпорации Foxconn, который производит iPhone, iPad и MacBook для Apple в объеме около 8 миллионов продуктов в год.
Точно так же Намдинь вскоре приступил к разработке плана провинции, чтобы принять потоки иностранных инвестиций, и пригласил такие известные компании, как Quanta Computer, Toray Group, Crystal...
Фам Джиа Тук, секретарь провинции Намдинь, сказал, что проект Quanta Computer Inc по производству компьютеров имеет большое значение для Намдинь, поскольку он показывает, что у провинции есть основа для привлечения высокотехнологичных проектов, создания прорывных разработок, которые помогут провинции в скором времени вернуться в рейтинг промышленных столиц северных провинций. Инвестиции в первую фазу проекта Quanta составляют всего 120 миллионов швейцарских франков, но у руководства провинции Намдинь есть много причин полагать, что проект вскоре будет расширен, и компьютерные продукты Quanta станут такими же популярными и выгодными для потребителей, как телефоны Samsung.
В первые месяцы 2024 года приток прямых иностранных инвестиций во Вьетнам продолжил позитивно расти на фоне замедления мировой инвестиционной тенденции, что свидетельствует о том, что Вьетнам продолжает сохранять доверие к мировым инвесторам.
Одной из причин такой уверенности, по словам вице-председателя Ассоциации предприятий с иностранными инвестициями Нгуена Ван Тоана, является то, что Соединенные Штаты стремятся диверсифицировать цепочку поставок полупроводниковых чипов на фоне опасений по поводу напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно учитывая значительную часть мировых мощностей по производству чипов, ориентированных на Тайвань (Китай) и Вьетнам, имея преимущество в этой стратегии. Это стало важным поворотным моментом в качественном изменении сотрудничества Вьетнама с иностранным капиталом за последние 40 лет.
Первая волна прямых иностранных инвестиций во Вьетнаме длилась с 1991 по 2006 год. За это время Вьетнам «расстелил красную дорожку» для привлечения инвестиционных проектов с помощью множества налоговых льгот и льгот по аренде земли.
Вторая волна началась в период с 2007 по 2014 год, когда Вьетнам объединил Закон о внутренних инвестициях и Закон об иностранных инвестициях в Закон об инвестициях. Именно в этот период южнокорейская Samsung Group решила инвестировать во Вьетнам.
Третья волна пришлась на 2015 год, когда ПИИ вновь выросли, достигнув в среднем 20-25 миллиардов долларов США в год. В настоящее время формируется четвертая волна, поскольку Вьетнам становится всеобъемлющим стратегическим партнером Соединенных Штатов, привлекая внимание многих крупных технологических корпораций по всему миру к изучению возможностей для продвижения инвестиций в высокотехнологичные отрасли.