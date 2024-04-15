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Вьетнам глубоко обеспокоен эскалацией напряженности на Ближнем Востоке
«Вьетнам глубоко обеспокоен эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, особенно насильственными действиями, которые нарушают Устав ООН и наносят ущерб гражданскому населению.
Мы призываем соответствующие стороны проявлять сдержанность, разрешать разногласия мирными средствами, строго соблюдать международное право, Устав и соответствующие резолюции ООН, немедленно прекратить насильственные действия, которые приводят к эскалации напряженности, ради безопасности, мира и стабильности в регионе и во всем мире».