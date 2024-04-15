Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам глубоко обеспокоен эскалацией напряженности на Ближнем Востоке

14 апреля, отвечая на вопрос корреспондента о реакции Вьетнама на ракетный обстрел по целям на территории Израиля, официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Вьетнама Фам Тху Ханг подчеркнула:
  Официальный представитель МИД Вьетнама Фам Тху Ханг. Фото: ВИА  
14 апреля, отвечая на вопрос корреспондента о реакции Вьетнама на ракетный обстрел по целям на территории Израиля, официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Вьетнама Фам Тху Ханг подчеркнула:

«Вьетнам глубоко обеспокоен эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, особенно насильственными действиями, которые нарушают Устав ООН и наносят ущерб гражданскому населению.

Мы призываем соответствующие стороны проявлять сдержанность, разрешать разногласия мирными средствами, строго соблюдать международное право, Устав и соответствующие резолюции ООН, немедленно прекратить насильственные действия, которые приводят к эскалации напряженности, ради безопасности, мира и стабильности в регионе и во всем мире».

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top