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Вьетнам в четвертый раз признан ведущим объектом всемирного наследия
Вместе с титулами, полученными в 2019, 2020 и 2022 годах, эта награда свидетельствует о выдающейся ценности и привлекательности культурного наследия страны для международного сообщества, заявили в ведомстве.
В этом году несколько направлений Вьетнама также были удостоены различных наград.
Среди них Ханой завоевал титул ведущего в мире направления для отдыха в городе в мире, а Фукуок в провинции Киенжанг в дельте Меконга был назван ведущим местом направления для отдыха на природном острове в мире. Мокчау в северо-западной провинции Шонла был назван ведущим региональным природным направлением в мире, провинция Ханам - ведущим региональным культурным направлением в мире, а Тамдао в северной провинции Виньфук - ведущим городским направлением в мире.
Звание ведущего мирового туристического направления продолжит подтверждать потенциал и привлекательность Вьетнама с точки зрения природных ресурсов и давних ценностей культурного наследия. Это поможет дальнейшей популяризации туристического имиджа страны в глазах международного сообщества, а также продемонстрирует усилия местных жителей по сохранению и популяризации ценностей культурного наследия, сообщает VNAT.
Заместитель директора VNAT Ха Ван Шиуе отметил, что культурное наследие - это туристический ресурс, обладающий большой привлекательностью для путешественников, особенно международных. Туристический сектор рассматривает культурное наследие как важную опору для развития туризма и создания туристического бренда Вьетнама.
Туризм, основанный на культурном наследии, во многих населенных пунктах, таких как Хюэ, Хойан, Халонг, Чанган и Ханой, создал рабочие места и доход для многих местных жителей, способствуя взаимопониманию, уважению к культурному разнообразию и слиянию культур. Часть доходов от этого вида туризма была использована для сохранения, реставрации, почитания и управления наследием.
Туризм в сфере наследия внес существенный вклад в сохранение и устойчивое использование культурного наследия, добавил он.